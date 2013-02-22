中国去年研发支出突破1万亿元

韩国现代和起亚汽车在中国减产 因中韩外交关系紧张--消息（更新版）
路透首尔首尔4月4日 - 消息人士表示，韩国现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因两国关系紧张以及中国品牌的竞争严重打击其销售，并对获利构成威胁。
路透北京2月22日 - 实施科技创新提高生产效率,是中国实现可持续发展的关键.中国国家统计局周五发布2012年统计公报显示,去年中国研究与试验发展(R&D)经费支出已经突破1万亿元人民币,和2009年相比接近翻番,占GDP(国内生产总值)比重为1.97%.
统计局网站刊登新闻稿称,去年研发支出为10,240亿元,同比增长17.9%,其中基础研究经费498亿元.
2011年全年研发支出则为8,687亿元,同比增长23%,占GDP比重约为1.8%.
中共"十八大"提出要提高经济增长的质量和效益,实施科技创新是其中关键一环.中国科技部在年初召开的科技工作会议上指出,2013年将力攻深空、深海、深地等领域的重大关键技术,并重点推进新一代信息技术、新能源、生命科学和生物技术等领域的研究部署.
中国科技进步贡献率已经从2008年的48.8%上升到2011年的51.7%.
以下为中国过去五年研发支出数据(亿元人民币):
2012年 2011年 2010年 2009年 2008年
研发支出 10,240 8,687 7,063 5,802 4,616
(完)
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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