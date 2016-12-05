佳源国际与上海盈创就3D打印建筑展开全面战略合作计划

路透香港12月5日 - 中国江苏省大型房地产商佳源国际(2768.HK)周一称，与盈创建筑科技（上海）有限公司就3D打印建筑展开全面战略合作计划，以提高建筑效率及降低成本。

佳源国际执行董事兼行政总裁卓晓楠向记者表示，与盈创合作初期会将3D打印应用在园艺及户外用品等配套项目上，不过双方已开始积极研究应用于楼宇建筑，希望第一个试点项目在扬州，并已向当地政府表达此意愿，但由于3G打印建筑属创新技术，可能需要一段时间才能应用于高层建筑。

“一些简单的物品例如设计创新及款式多样的会所桌椅、灯槽等，如要倒模生产所涉及的成本较高，利用3D打印的成本相对较低，故发展空间好大。”她说。

至于每平方米建筑面积节省成本幅度，卓晓楠称，不同项目成本不一，如果有关技术能够大规模应用，相信可以大幅降低成本。

据公司的新闻稿，3D打印建筑技术能节省工资及建筑材料，抗震能力可以达到传统建筑的三至五倍，使用寿命达30至50年，同时不再产生建筑垃圾。

盈创董事长马义和表示，该公司具备3D打印建筑设备、建材的生产能力，并已成功在国内盖1-2层房子、别墅及公寓楼，并在迪拜建造办公室，他有信心该技术可以应用在高层建筑物，惟到底能盖高多房子则未有置评。（完）