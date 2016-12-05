佳源国际与上海盈创就3D打印建筑展开全面战略合作计划

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港12月5日 - 中国江苏省大型房地产商佳源国际(2768.HK)周一称，与盈创建筑科技（上海）有限公司就3D打印建筑展开全面战略合作计划，以提高建筑效率及降低成本。
佳源国际执行董事兼行政总裁卓晓楠向记者表示，与盈创合作初期会将3D打印应用在园艺及户外用品等配套项目上，不过双方已开始积极研究应用于楼宇建筑，希望第一个试点项目在扬州，并已向当地政府表达此意愿，但由于3G打印建筑属创新技术，可能需要一段时间才能应用于高层建筑。
“一些简单的物品例如设计创新及款式多样的会所桌椅、灯槽等，如要倒模生产所涉及的成本较高，利用3D打印的成本相对较低，故发展空间好大。”她说。
至于每平方米建筑面积节省成本幅度，卓晓楠称，不同项目成本不一，如果有关技术能够大规模应用，相信可以大幅降低成本。
据公司的新闻稿，3D打印建筑技术能节省工资及建筑材料，抗震能力可以达到传统建筑的三至五倍，使用寿命达30至50年，同时不再产生建筑垃圾。
盈创董事长马义和表示，该公司具备3D打印建筑设备、建材的生产能力，并已成功在国内盖1-2层房子、别墅及公寓楼，并在迪拜建造办公室，他有信心该技术可以应用在高层建筑物，惟到底能盖高多房子则未有置评。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。