近期楼市政策是去行政化而非救市 市场仍有发展期--住建部

路透北京11月3日 - 中国住房和城乡建设部副部长齐骥表示，近期出台的房地产政策是去行政化而非“救市”，目前楼市正处于市场本身的调整中，未来商品房住宅市场还会有一段发展时期。

他并称，由于去年同期为市场高点，预计11月份之后，房价同比仍然会下降，但降幅会缩小。

新华社周日报导援引齐骥的话称，央行和银监会关于金融支持购房政策的调整，是从金融角度支持居民合理住房需求，但不会支持投机性需求。

他在国务院回访督查调研组对住建部进行回访时表示，近期的房地产市场政策主要是借市场调整的窗口期，把一些行政色彩比较浓的干预措施尽可能剔除，不太赞成把去除行政化的政策叫做“救市”。

而对于一些城市此前出台的限购政策，齐骥说，“这类干预迟早要离开房地产市场，...目前，除了几个特大城市由于人口规模控制问题没有放开之外，大多数城市已经把几年前推出的限制购买措施进行了调整。”

今年以来，中国房地产市场持续下滑，在中央政府强调今年针对不同城市情况分类调控的背景下，地方政府纷纷放松限购，以期支撑当地楼市。中国央行和银监会亦于9月底放宽信贷政策，住建部等多部分也联合放松公积金贷款条件。

“目前的房地产市场正处于市场本身的调整中。未来，在中国的城镇化过程中，商品房住宅市场应该还有一段发展时期。”齐骥说，“毕竟，与发达国家相比，我们的住房还不是那么宽裕，老百姓的住房条件还有待改善。”

他并认为，市场供求关系紧张时，合理的住房需求主要限制在购买首套住房，但随着市场供求关系的逆转，改善型需求也成为合理需求，现在银行对这部分需求是支持的，但是不会支持投机性需求。

中国指数研究院报告称，10月百城住宅均价同比23个月来首次下跌，环比则连续第六个下跌，但跌幅缩窄。整体来看，全国主要城市住宅价格仍处于下行区间，但本月跌幅缩小。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。