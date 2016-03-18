中国海外发展称一线城市部分楼价过高 但未见泡沫

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港3月18日 - 中国房地产龙头企业--中国海外发展(0688.HK)周五称，中国国内一线城市部分楼价过高，但未见泡沫。
中国海外主席郝建民稍早在业绩报告中称，＂集团对2016年的内地房地产是审慎乐观。预计中央政府对房地产的支持会持续，房地产的流动性会进一步改善...行业整体仍然是挑战与机会并存。＂
该公司去年度净利按年升22.5%，继续达到公司设订每年盈利增长不低于两成的长期指标。（完）
(编译 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)