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中国财经 | 2016年 3月 18日 星期五 16:17 BJT

中国海外发展称一线城市部分楼价过高 但未见泡沫

路透香港3月18日 - 中国房地产龙头企业--中国海外发展(0688.HK)周五称，中国国内一线城市部分楼价过高，但未见泡沫。

中国海外主席郝建民稍早在业绩报告中称，＂集团对2016年的内地房地产是审慎乐观。预计中央政府对房地产的支持会持续，房地产的流动性会进一步改善...行业整体仍然是挑战与机会并存。＂

该公司去年度净利按年升22.5%，继续达到公司设订每年盈利增长不低于两成的长期指标。（完）

(编译 雷美珍；审校 林高丽)

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