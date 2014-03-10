中国楼市降温效果显现，料冲击“地王”现象

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港3月7日（记者 Clare Jim/Yimou Lee） - 随着给房地产市场降温的措施效果显现以及房屋销售价格受到冲击，中国“地王”频现的日子要接近尾声了。

去年底出现了一系列“地王”。法国巴黎银行的数据显示，北京和上海等一线城市去年第三季度土地出让价格同比大涨135%，而房屋销售价格仅上涨15%。

分析师们表示，本就高企的成本和房屋销售放缓的预期意味着“地王”现象将接近尾声。

中国房产信息集团研究副总监林波指出：“今年开发商拿地将更为理性，和去年地王频现的情况不同。考虑到风险和成本，大开发商目前不愿高价拿地。”

中国房地产龙头企业万科 周四称，不拿地王是公司的运营策略之一。

“如果很多人争一块地，我们宁可错过，也绝不买错。”万科董事会秘书谭华杰说道。

中国房产信息集团的数据显示，2008年以来，万科13次获得“地王”。

2008年以来，“地王”数量排名前10的企业中，六家为国企，排名前三的为保利地产、中国海外发展 和绿地集团。

这些“地王”中，有近20%仍未开发；开发商支付保证金后因财务问题放弃交易的比例占3%。

随着市场预期今年一线城市房价涨幅降至个位数或持平，以及民间开发商加速进军房地产市场，国有房地产商高价拿地的行为料接近尾声。

“国企地王数量下降符合中央政府让市场在资源配置中起决定性作用的决定；他们希望降低国企对经济的贡献比例，鼓励民间资本进入房地产行业。”世邦魏理仕中国区研究部执行董事陈仲伟表示。（完）