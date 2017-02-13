中国去年房地产、国有建设用地供应同比分别降10.3%、2.9%--国土部

路透北京2月13日 - 国土资源部发布2016年国土资源主要统计数据，中国国有建设用地供应51.8万公顷，同比略降2.9%；房地产用地10.75万公顷，同比下降10.3%。

中国国土资源报周一报道称，105个主要监测城市综合地价低速温和上行，其中2016年四季度，商业地价6,937元人民币/平方米，住宅地价5,918元/平方米，同比分别增长3.09%、7.91%。

2016年，工矿仓储用地12.08万公顷，同比下降3.2%；基础设施等用地28.97万公顷，同比增长0.2%。全国土地出让面积20.82万公顷，同比下降5.9%；合同成交价款3.56万亿元，同比增长19.3%。去年主要监测城市综合地价低速温和上行。

主要监测城市地价情况方面，去年第四季度末，中国105个主要监测城市综合、商业、住宅、工业地价分别为3,826元／平方米、6,937元／平方米、5,918元／平方米和782元／平方米。价格环比增长率分别为1.43%、0.96%、2.18%和0.64%，同比增长率分别为5.31%、3.09%、7.91%和2.84%。

矿业权出让方面，中国共出让探矿权1,180个，同比增长24.5%，出让价款109.86亿元，同比增长7倍；出让采矿权1844个，同比下降27.0%，出让价款173.44亿元，同比增长97.5%。以招拍挂方式出让探矿权、采矿权的比例分别为30.4 %和76.4%。

报道并称地质灾害防治方面，中国共发生地灾9,710起，造成370人死亡、35人失踪，直接经济损失31.7亿元。地灾发生数量、造成的死亡失踪人数和直接经济损失分别增加18.1%、41.1%和27.4%。中国共成功预报地灾676起，避免人员伤亡23,956人，避免直接经济损失7.1亿元。（完）