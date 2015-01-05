中国今年房价整体先降后稳 一手房成交向改善型偏移--CRIC

路透上海1月5日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新报告预计，去库存仍是今年上半年国内楼市的主旋律，预计今年楼市价格先降后稳，而且随着保障房与二手房挤占刚需市场后，国内一手房成交结构将向改善型需求偏移。

报告指出，目前国内很多城市库存还处于高位，诸如宁波、沈阳、长春、青岛、杭州等的消化周期均超过18个月，在巨大的去化压力面前，房价还有进一步调整的空间；另一方面，去年相当多房企未完成全年目标，这意味着大多数企业库存也处于高位，因此在2015年上半年的相当长一段时间里，去库存仍将是市场的主旋律，房价也有进一步下探的可能。

就具体城市来看，一线城市房价仍将保持稳定，或有小幅上涨。虽然一线城市市场需求充足、购买力旺盛，但是鉴于目前房价已经处于高位，限购令也并没有放松，未来一线城市房价大幅上探的可能性不大。

在二、三线城市中，合肥、武汉、郑州、南京、厦门等消化周期较低、供求相对平衡的城市，房价或有一定上涨可能，不过对于部分供过于求、存量显着高企的二三线城市来说，在城镇化率趋缓和经济增速理性回归的行业大环境下，如若不能寻求足够的需求入场，面对日益逼仄的市场需求，企业蜂拥出货的可能性将大大上升，其供求风险或将提前到来，对于这些城市而言，以价换量仍很可能是今年市场的主旋律。

报告预计，虽然国内城镇化率增长已经开始降速，但上升的趋势并没有发生改变，每年新增的城镇人口仍能为市场带来大量的需求，在一二线主要城市，更是有大量的首置需求有待释放；更何况随着城市建设的进一步推进，城市更新还将带来大量的新增需求，因此来年房地产行业基本面并不会出现实质性的变化。再考虑到政策面的稳定，2015年整体销售应该仍能保持在2014年水平。

报告指出，今年保障房工作的推进还将持续，并且随着自主性住房、廉租房等模式的进一步推进，保障房对于商品住宅刚需市场影响也有进一步扩大的可能。

另外，在房地产行业进入或即将进入成熟期的城市中，越来越多的改善性需求已经开始进入释放阶段，并且在政策环境上，从2014年下半年以来的限贷、限购陆续解除，以及中央的屡次表态来看，政策面对于合理的改善性需求也是持支持态度，以此来看，2015年改善性需求将迎来更多的释放机会，并且改善性需求释放所带来的小户型房屋置换需求，也将吸引更多的刚需客群去购买 “首置型“二手房。

报告认为，在北京、上海、深圳等楼市发展程度较高的城市，未来越来越多的首置需求会由一手房流向二手房，而这些城市一手房市场也将更多的由中高端需求所占据。

根据CRIC对国内房企在大陆市场销售额的统计，去年万科(000002.SZ)和绿地集团销售额双双跃上两千亿元人民币台阶，分列前两位。若计入绿地集团在海外的销售业绩，则荣膺全球销售冠军。

CRIC数据显示，万科和绿地去年在大陆分别销售2,120亿元和2,080.2亿元。而绿地集团周日晚间宣布，去年其房地产业务实现预销售额2,408亿元。

万达集团、恒大地产(3333.HK)、保利地产(600048.SS)、碧桂园(2007.HK)和中海地产(0688.HK)分列第三至第七位，去年销售均超过千亿元。这七家企业均跻身全球销售规模前十位的房地产企业。 （完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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