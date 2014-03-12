投资者对香港和新加坡楼市兴趣转冷，中国开发商押注马来西亚

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港3月12日 - 马来西亚正在成为中国房地产开发商的宠儿，大陆投资者因香港和新加坡的市场禁令而转投马来西亚，购买更为便宜的房产，押注更高的回报。

绿地集团本月称，在马来西亚新山市达成两个住宅和酒店项目协议，协议总额达33亿美元。过去两年以来，碧桂园 、富力地产 和雅居乐地产 已经在马来西亚共计投资27亿美元。

第一太平戴维斯的数据显示，2013年中国机构和散户在马来西亚房地产市场的投资共计19亿美元，高于在香港的8.67亿美元以及在新加坡的18亿美元，也超过了在澳大利亚的10亿美元，但仍不及在英国和美国的投资规模。

绿地集团董事长张玉良表示，马来西亚拥有庞大的华人社区以及吸引国外买家的有利政策，已经成为新兴投资目的地。

他还指出，马来西亚经济增长稳定，移民政策健全，新山市需求强劲，这些是绿地决定进行投资的原因。

“马来西亚首都的房价是东南亚各国首都中最低的，外国人拥有马来西亚房产的比例很高，银行比较友善、利于贷款，这些都是我们看好马来西亚的原因。”房地产投资咨询和承销机构IP Global的首席执行官Tim Murphy说道。

Murphy指出，香港和新加坡对非本地居民购买房产征收15%的印花税，赶走了很多外国买家。

房地产咨询机构莱坊的数据显示，马来西亚高端住宅售价在每平米2,300-5,600美元，而新加坡和香港的售价区间分别为27,600-33,700美元和43,700-53,500美元。马来西亚房产的出租收益为每年4-6%，而新加坡和香港的出租收益分别为3%和2.5%。

非居民购买马来西亚房产可贷款房屋价值的70%，新加坡和香港的比例分别为40-60%和30-50%。

碧桂园拒绝置评，无法联系到雅居乐和富力地产提供评论。

中国开发商面临的一大挑战是获得土地的能力，当地政府对土地的控制很严。

“难以找到好的机会，因为好的地块都在当地政府手里。只有当地开发商、政府官员的亲戚以及政治附属企业能够拿到。”一家投资东南亚项目的私募股权基金高管说道。(完)