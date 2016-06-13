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中国财经 | 2016年 6月 13日 星期一 10:10 BJT

中国1-5月房地产开发投资同比增7% 新开工面积增18.3%

路透北京6月13日 - 中国国家统计局周一公布，1-5月全国房地产开发投资同比增长7%，增速低于1-4月的7.2%；5月末商品房待售面积72,169万平方米，比4月末的72,690万平方米有所减少。

统计局并公布，1-5月商品房销售面积同比增长33.2%%，略低于1-4月的增速36.5%，1-5月销售额同比增50.7%，房屋新开工面积同比增长18.3%，前4月为21.4%。（完）

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站：www.stats.gov.cn/

(发稿 张晓翀；撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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