房地产负面影响下 中国经济向上走的形势不明朗--申万

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京5月26日 - 中国国务院总理李克强上周表示，中国经济下行压力仍较大，要合理适当运用政策工具，适时适度进行预调微调，对此申银万国最新发布报告称，考虑到房地产对经济的负面影响，当前经济向上走的形势并不明朗。
不过，对于近期市场对楼市限购全面放松的预期升温，申银万国报告称，中央楼市政策仍偏谨慎，更希望市场能自我调整。
“虽然一些指标显示经济回暖迹象，但是在房地产等多项指标没有出现见底的情形下，房地产产业链对经济发展仍有一定的负面影响，因此整体看，当前经济仍有下行压力，向上走的形势并不明朗。”申万报告指出。
国务院总理李克强上周五表示，当前经济运行总体平稳，但稳中显忧，下行压力仍然较大，不能掉以轻心，要实施更有针对性的举措，确保实现全年经济社会发展的目标任务。要运用适当的政策工具，适时适度预调微调，盘活资金存量，优化金融结构，保持货币信贷合理增长。
最近公布的5月汇丰中国制造业采购经理人指数（PMI）初值大幅回升至五个月新高，制造业显现些许企稳迹象，显然和近期政府推出的微刺激举措有关。
近两月，中央已出台多项微刺激政策，比如加快长江经济带的交通体系建设、三次调高铁路投资、启动80个重大领域引入民间资本、地方自行发债试点、定向降准、扩大就业等。
而对于处于风口浪尖的楼市，除了此前已有的数个城市微调调控政策降低限购门槛之外，上周又有媒体报导，住建部人士确认北上广深除外的城市限购政策可以自行调节，不过之后又有报导援引住建部对放松传言作出解释，强调该坚持的政策必须继续执行。
申万认为中央楼市政策仍偏谨慎，放松限购可能会给市场传达错误的信号，即认为国家又要开始新一轮救市，中央不愿看到这样的舆论导向。2008年和2011年的两次楼市调整，皆因保增长而中断，这一次中央更希望市场能自我调整。
易居中国执行总裁丁祖昱也撰文指出，目前完全放开限购的条件尚不具备。他认为完全放开限购是“用错了药”，当前市场调整的核心在供求关系严重失衡，当前更要解决刚需的问题，限购的取消对促进刚需释放起不到任何作用。
限购取消无法限制投资投机需求，如果政策立马退出，在调控长效机制没有建立的情况下，抑制投资和投机方面必然缺少相应的衔接和替代手段；而且这也会给市场释放出错误的信号，取消限购一定会被解读认为政府开始救市了，房地产又要上涨了。
“市场因自身供求失衡的调整节奏被人为缩短或终止了，这对市场化的调节机制是非常不利的，一旦又出现量价短期快速攀升之后，市场未来的压力无疑更大。”丁祖昱表示。
限购政策要“艺术”地退出，他建议部分处于弱势市场中的三线城市可以率先取消；对一般的二线城市，从支持改善需求的角度可以进行适当调整，比如把二套的上限调整为三套；对城市非户籍常住居民给予同等待遇。
CRIC研究中心也就限购放开一事发布短评称，单纯靠限购松绑效果有限，刺激刚需更迫切、更有效。
他们认为，对很多城市而言，松绑限购不会改变市场供远大于求的格局，只能带来短暂的刺激效果。地方政府可择机松绑限购，以降低楼市快速下行风险，但更为根本的是要针对刚需购买降低门槛，比如降低首次购房者的首付款比例和优惠的贷款利率，效果肯定更明显。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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