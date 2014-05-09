雅居乐地产再度联手马来西亚机构在吉隆坡购地

路透香港5月9日 - 中国房地产商--雅居乐地产(3383.HK)宣布，与马来西亚的丽阳机构（TropicanaCorporationBerhad）(TROP.KL)联手，以约4.48亿马币（约8.55亿元人民币）购入一幅位于吉隆坡的地块，雅居乐将占七成权益。

这是继雅居乐今年1月与马来西亚的辟捷发展控股有限公司（PJ Development HoldingsBerhad）PJDH.KL合作购入吉隆坡房地产项目后，另一个于当地的地产项目。

该公司新闻稿称，这次与丽阳机构联手买入的土地占地面积为1.27万平方米，预计建筑面积为12.7万平方米，相当于每平方米楼面地价6,716元人民币。地块位于吉隆坡市中心Bukit Bintang，邻近皇家高尔夫球场、博物馆、酒店、医院等配套设施。

雅居乐管理层表示，未来公司会继续专注中国房地产发展，倘遇到合适的海外发展机遇，亦会审慎考虑。

雅居乐周五早盘中段股价跌1.05%，报5.67港元，过去一个月下滑逾17%。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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