雅居乐地产再度联手马来西亚机构在吉隆坡购地

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透香港5月9日 - 中国房地产商--雅居乐地产(3383.HK)宣布，与马来西亚的丽阳机构（TropicanaCorporationBerhad）(TROP.KL)联手，以约4.48亿马币（约8.55亿元人民币）购入一幅位于吉隆坡的地块，雅居乐将占七成权益。
这是继雅居乐今年1月与马来西亚的辟捷发展控股有限公司（PJ Development HoldingsBerhad）PJDH.KL合作购入吉隆坡房地产项目后，另一个于当地的地产项目。
该公司新闻稿称，这次与丽阳机构联手买入的土地占地面积为1.27万平方米，预计建筑面积为12.7万平方米，相当于每平方米楼面地价6,716元人民币。地块位于吉隆坡市中心Bukit Bintang，邻近皇家高尔夫球场、博物馆、酒店、医院等配套设施。
雅居乐管理层表示，未来公司会继续专注中国房地产发展，倘遇到合适的海外发展机遇，亦会审慎考虑。
雅居乐周五早盘中段股价跌1.05%，报5.67港元，过去一个月下滑逾17%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。