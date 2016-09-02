泛海控股拟投9.85亿组另类房产基金 收购和改建上海洋房

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透上海9月2日 - 中国民营综合性企业--泛海控股股份有限公司(000046.SZ)周四晚公告称，全资子公司上海御中投资拟投入9.85亿元，参与投资上海御泓经典股权投资基金，该基金专注于上海花园洋房和经典里弄的收购、改建和出售出租。
公告指出，该基金的规模拟定为10亿元，基金管理人御泓投资投入1,500万元，而上海御中投资为唯一的有限合伙人（LP），基金的首批出资2亿元需在周五前到位。该基金存续期为七年，可延长不超过两年。
公告称，御泓基金的主要业务模式为：对上海市中心城区的花园洋房及经典里弄进行“整体收购-经典改建-运营持有-出租/出售”，从而实现资本增值。鉴于花园洋房及经典里弄的稀缺性和不可复制性，这种模式有望为投资者创造丰厚的回报。
泛海控股表示，本次投资与公司主营业务具有较高的契合度，符合公司的发展战略。通过本次投资，公司一方面有望获取较为理想的投资回报，另一方面可通过行使优先购买权的方式，获取上海地区优质房地产项目，从而有利于公司房地产业务的进一步发展壮大。
泛海控股周四收报10.7元，过去一个月累计上涨8.3%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京1月16日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。