泛海控股拟投9.85亿组另类房产基金 收购和改建上海洋房

路透上海9月2日 - 中国民营综合性企业--泛海控股股份有限公司(000046.SZ)周四晚公告称，全资子公司上海御中投资拟投入9.85亿元，参与投资上海御泓经典股权投资基金，该基金专注于上海花园洋房和经典里弄的收购、改建和出售出租。

公告指出，该基金的规模拟定为10亿元，基金管理人御泓投资投入1,500万元，而上海御中投资为唯一的有限合伙人（LP），基金的首批出资2亿元需在周五前到位。该基金存续期为七年，可延长不超过两年。

公告称，御泓基金的主要业务模式为：对上海市中心城区的花园洋房及经典里弄进行“整体收购-经典改建-运营持有-出租/出售”，从而实现资本增值。鉴于花园洋房及经典里弄的稀缺性和不可复制性，这种模式有望为投资者创造丰厚的回报。

泛海控股表示，本次投资与公司主营业务具有较高的契合度，符合公司的发展战略。通过本次投资，公司一方面有望获取较为理想的投资回报，另一方面可通过行使优先购买权的方式，获取上海地区优质房地产项目，从而有利于公司房地产业务的进一步发展壮大。

泛海控股周四收报10.7元，过去一个月累计上涨8.3%。（完）