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中国财经 | 2015年 4月 15日 星期三 10:10 BJT

中国1-3月房地产开发投资同比增8.5% 新开工面积下滑18.4%

路透北京4月15日 - 中国国家统计局周三公布，1-3月房地产开发投资同比增8.5%，1-2月为增长10.4%。

统计局并公布，1-3月房屋新开工面积同比下降18.4%；商品房销售面积同比下降9.2%，销售额降9.3%。

此前数据显示，今年前两月房屋新开工面积同比下降17.7%；商品房销售面积同比下降16.3%，销售额降15.8%。(完)

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/

(发稿 侯向明/宿泱韫；; 审校 杨淑祯)

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