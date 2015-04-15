中国1-3月房地产开发投资同比增8.5% 新开工面积下滑18.4%

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京4月15日 - 中国国家统计局周三公布，1-3月房地产开发投资同比增8.5%，1-2月为增长10.4%。
统计局并公布，1-3月房屋新开工面积同比下降18.4%；商品房销售面积同比下降9.2%，销售额降9.3%。
此前数据显示，今年前两月房屋新开工面积同比下降17.7%；商品房销售面积同比下降16.3%，销售额降15.8%。(完)
欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/）
(发稿 侯向明/宿泱韫；; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数