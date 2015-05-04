4月中国百城住宅均价环比基本持平 同比跌幅继续扩大至4.46%--中指院

万达集团与马来西亚洽谈开发大马城项目--报载
路透吉隆坡5月9日 - 海峡时报周二报导，马来西亚当局正与中国大连万达集团洽谈开发吉隆坡一大型房地产项目，不到一周前，马来西亚政府刚宣布撤换这个项目的原始合作伙伴。
路透北京5月4日 - 根据中国指数研究院最新提供的数据，4月百城住宅均价环比基本持平，微跌0.01%；同比则下跌4.46%，跌幅继续扩大。
展望未来，随着各类政策逐步落实及货币环境的持续宽松，首置及改善类购房需求将平稳释放，市场回暖趋势将进一步延续。由于当前大部分城市住宅库存量仍处高位，短期内全国整体价格将保持平稳。不同城市来看，各城市对政策敏感度存在差异，未来价格走势将持续分化。
以下为中指院提供的新闻稿全文：
根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2015年4月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10522元/平方米，环比微跌0.01%，跌幅较上月缩小0.14个百分点。
从涨跌城市个数看，39个城市环比上涨，60个城市环比下跌，1个城市环比持平。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量减少4个，其中涨幅在1%以上的城市有6个，较上月减少1个；本月价格环比下跌的城市数量增加5个，其中跌幅在1%以上的城市有14个，较上月增加5个。同比来看，全国100个城市住宅均价与2014年4月相比下跌4.46%，跌幅较上月扩大0.11个百分点。
按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为6932元/平方米，环比上涨0.01%，同比下跌4.85%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为18961元/平方米，环比转跌为涨，小幅上涨0.12%；同比继续下跌，跌幅较上月扩大0.27个百分点，至3.46%。
2015年4月，全国100个城市住宅均价环比微幅下跌0.01%，跌幅收窄0.14个百分点，同比下跌4.46%，跌幅扩大0.11个百分点；十大城市住宅均价环比转跌为涨，小幅上涨0.12%，同比下跌3.46%，跌幅扩大0.27个百分点。
政策方面，“330新政”后，多城市继续出台公积金调整政策，积极稳定住房消费；货币方面，4月20日央行宣布再次降准1个百分点，进一步改善房地产投融资环境；需求方面，各类政策组合效果初步显现，市场信心逐步增强，楼市整体成交量平稳释放；供应方面，随着房企推盘节奏加快，主要城市迎来供应小高峰，库存量略有增加。整体来看，政策利好影响下百城价格指数整体表现平稳，跌幅继续收窄。
展望未来，随着各类政策逐步落实及货币环境的持续宽松，首置及改善类购房需求将平稳释放，市场回暖趋势将进一步延续。由于当前大部分城市住宅库存量仍处高位，短期内全国整体价格将保持平稳。不同城市来看，各城市对政策敏感度存在差异，未来价格走势将持续分化。
**百城（新建）住宅价格环比涨跌幅分析**
2015年4月，100个城市中，住宅价格环比2015年3月上涨的城市个数为39个，较上月减少4个。涨幅居前十位的城市依次是：保定、合肥、温州、济南、深圳、盐城、潍坊、乌鲁木齐、石家庄、武汉。
其中，保定、合肥、温州涨幅在1.2%-1.6%之间；济南、深圳、盐城涨幅在1%-1.2%之间；潍坊、乌鲁木齐、石家庄、武汉涨幅在0.75%-1%之间。其他环比上涨的29个城市中，秦皇岛、张家港等8个城市涨幅在0.5%-0.7%之间；西宁、湘潭等15个城市涨幅在0.1%-0.5%之间；佛山、昆山等6个城市涨幅在0.1%以内。兰州住宅价格与上月持平。
2015年4月，住宅价格环比下跌的城市个数为60个，较上月增加5个。跌幅居前十位的城市依次是：东营、洛阳、泉州、海口、呼和浩特、杭州、株洲、宜昌、桂林、镇江。其中，东营、洛阳跌幅在2%以上；泉州、海口、呼和浩特、杭州、株洲跌幅在1.4%-1.8%之间；宜昌、桂林、镇江跌幅在1.2%-1.4%之间。
其他环比下跌的50个城市中，宝鸡、绍兴等8个城市跌幅在0.9%-1.2%之间；重庆（主城区）、吉林等22个城市跌幅在0.5%-0.9%之间；沈阳、常州等19个城市跌幅在0.1%-0.5%之间；赣州跌幅最小，下跌0.02%。
**百城（新建）住宅价格同比涨跌幅分析**
2015年4月，百城住宅价格同比2014年4月下跌4.46%，跌幅扩大0.11个百分点。100个城市中，有10个城市住宅价格同比上涨，上涨城市个数较上月减少3个。其中，保定、厦门涨幅超过7.5%；石家庄、邯郸等6个城市涨幅介于1%-5%之间；连云港、哈尔滨涨幅在0.5%以内。
2015年4月，100个城市中有90个城市住宅价格同比下跌，下跌城市个数较上月增加3个。其中，桂林、三亚等16个城市跌幅在10%-20%之间；南通、西安等42个城市跌幅在5%-10%之间；成都、武汉等27个城市跌幅在1%-5%之间；镇江、昆山等5个城市跌幅在1%以内。
**十大城市（新建）住宅价格涨跌情况**
根据百城价格指数对北京、上海等十大城市新建住宅的全样本调查数据显示，2015年4月十大城市住宅均价为18961元/平方米，环比上涨0.12%。
具体来看，十大城市中深圳、武汉、南京、北京、成都、上海、天津7个城市环比上涨，上涨城市个数较上月增加4个。其中，深圳上涨1.09%，居首位，其他城市涨幅均在1%以内。杭州、重庆（主城区）、广州环比下跌，其中杭州跌幅最大，下跌1.45%，重庆（主城区）、广州跌幅均在1%以内。
同比来看，十大城市住宅价格同比下跌3.46%，跌幅较上月扩大0.27个百分点。本月，十大城市中深圳取代上海，成为唯一同比上涨城市，涨幅为1.09%。其余9个城市均不同程度下跌。杭州、重庆（主城区）跌幅仍居前两位，分别下跌11.9%和11.48%；其他城市跌幅均在8%以内。上海由上月小幅上涨转为微幅下跌，跌幅为0.06%。
**十大城市主城区二手住宅价格涨跌情况**
根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本的调查，2015年4月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为26629元/平方米，环比上涨1.10%，同比下跌2.13%。
环比来看，2015年4月十大城市主城区二手住宅平均价格继续上涨，涨幅为1.10%。十大城市中，除杭州环比下跌外，其余城市均上涨。具体来看，杭州下跌0.23%，跌幅收窄0.51个百分点；成都、重庆本月由跌转涨。环比上涨的城市中，深圳涨幅最大，为3.29%，较上月扩大1.82个百分点；上海涨幅为1.25%，较上月扩大0.95个百分点；广州、北京等7个城市涨幅均在1%以内。
同比来看，2015年4月十大城市主城区二手住宅平均价格下跌2.13%，跌幅收窄1.09个百分点。十大城市中，深圳、武汉、上海同比上涨，其余城市均下跌。具体来看，深圳涨幅为6.00%，较上月扩大3.68个百分点；武汉涨幅为1.12%，较上月收窄0.07个百分点；上海本月由跌转涨，涨幅为0.98%。同比下跌的城市中，杭州跌幅最大，为9.37%，较上月收窄0.42个百分点；北京跌幅为6.35%，较上月收窄1.24个百分点；广州跌幅为4.42%，较上月收窄0.57个百分点；成都跌幅为3.41%，较上月收窄0.49个百分点；重庆跌幅为1.80%；南京、天津跌幅分别为1.55%和1.37%。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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