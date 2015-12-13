中国今年前11月房地产开发投资同比增长1.3% 增速续降--统计局

路透北京12月12日 - 中国国家统计局周六公布，1-11月全国房地产开发投资同比增长1.3%，增速较1-10月的2%进一步下滑。

统计局并称，1-11月，房地产开发企业新开工面积同比下降14.7%，降幅较1-10月的下降13.9%有所扩大。

此外，1-11月全国商品房销售面积同比增长7.4%，增速比1-10月的7.2%有所回升；销售额增长15.6%，增速亦较1-10月的14.9%上升。

统计局并表示，商品房销售略有好转，主要是由于11月份重点城市销售增速提高。1-11月份40个重点城市商品房销售面积增长10.1%，增速比1-10月份提高0.9个百分点；非重点城市销售面积增长5.7%，增速回落0.3个百分点。

在投资开发上，非重点城市房地产开发投资下降幅度进一步扩大。1-11月份，重点城市房地产开发投资增长3.5%；非重点城市投资下降1.3%，降幅比1-10月份扩大0.8个百分点，与重点城市的增速差距继续扩大。（完）