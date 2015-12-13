中国今年前11月房地产开发投资同比增长1.3% 增速续降--统计局

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月12日 - 中国国家统计局周六公布，1-11月全国房地产开发投资同比增长1.3%，增速较1-10月的2%进一步下滑。
统计局并称，1-11月，房地产开发企业新开工面积同比下降14.7%，降幅较1-10月的下降13.9%有所扩大。
此外，1-11月全国商品房销售面积同比增长7.4%，增速比1-10月的7.2%有所回升；销售额增长15.6%，增速亦较1-10月的14.9%上升。
统计局并表示，商品房销售略有好转，主要是由于11月份重点城市销售增速提高。1-11月份40个重点城市商品房销售面积增长10.1%，增速比1-10月份提高0.9个百分点；非重点城市销售面积增长5.7%，增速回落0.3个百分点。
在投资开发上，非重点城市房地产开发投资下降幅度进一步扩大。1-11月份，重点城市房地产开发投资增长3.5%；非重点城市投资下降1.3%，降幅比1-10月份扩大0.8个百分点，与重点城市的增速差距继续扩大。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。