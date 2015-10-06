焦点：中国硅谷深圳房价如火如荼 未受经济放缓影响

图为深圳的住宅楼。 REUTERS/Bobby Yip

路透香港10月6日 - 一系列制造业数据疲软、人民币贬值、以及股市暴跌，这便是过去几个月中全球第二大经济体--中国所呈现的黯淡图景。但对于中国硅谷--深圳而言，却是这边风景独好。

官方数据显示，8月份深圳的房价较上年同期增长了近三分之一，继7月创下将近24%的同比涨幅之后进一步攀升。深圳成为中国今年迄今最热的房地产市场。

深圳房价涨势与全国房价同比2.3%的降幅形成鲜明对比，同时也凸显出深圳房市繁荣背后得天独厚的因素：在这个南方城市中土地十分稀缺，鲜有住房“待字闺中”，腾讯控股以及阿里巴巴等企业的管理人士前来这个中国最大的科技中心定居，催生了强大的住房需求。

“深圳的经济产出仍然不错...尽管全国范围在放缓，”合富辉煌中国市场调研主管Andy Lin称。“供应紧张也是推升房价的一个重要因素。”

中国房价8月连续第四个月上涨，给人以房地产业对经济放缓的拖累正在减轻的希望。

不过，分析师预期近期不会出现全面好转，因未售住宅严重供应过剩，抑制大城市以外的新建设项目和投资。

中国股市的股灾让很多投资者损失惨重，也可能打击房产需求。

不过即便甚至深圳股市在7、8月份下跌27%，房产需求仍然强劲，主要因公寓和土地供应不足：中国指数研究院数据显示，今年以来深圳市仅出售了一块土地，而北京、上海和广州则卖出120块。

不过分析师称，情况已略微发生变化。

合富辉煌的Lin预期，年底前官方房价指数将小幅下降，因为买家在经济放缓时寻找更加负担得起的中小户型房，而不愿把钱浪费在豪宅之上，诸如一口价630万美元的海景高档公寓。

然而他补充道，房价不会大幅下滑，因为在预计需求会一直超过供给的情况下，卖家也不愿降价。

新房买家Tina Dong已经放弃在深圳市区置业，今年7月和先生在深圳郊区买下一套220万元人民币(346,135美元)的房子，不过他们还是希望有朝一日能买得起离市中心近一些的房子。她的先生曾就职于腾讯，目前经营着自己新成立的公司。

“所有大城市的房屋和商品价格一般都偏高，所以我相信房地产价格会继续涨，”Dong表示。“我希望再过几年，我们多挣些钱，就能搬到城里去住。”

中国房价变动图表：link.reuters.com/qap75w (完)