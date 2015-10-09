9月百城住宅均价环比涨幅收窄 同比涨幅则扩大--中指院

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月9日 - 中国指数研究院提供的数据显示，9月百城住宅均价环比涨幅收窄至0.28%，同比涨幅则扩大至1.36%。从涨跌城市个数看，59个城市环比上涨，41个城市环比下跌。
展望未来，十一黄金周期间，房企将继续加大推盘力度，采取积极销售策略，合理制定价格，在“银十”销售旺季争取最大去化，加之“降首付”效应影响，10月住宅供求或将继续升温，百城价格指数仍将平稳上涨。
以下为中指院提供的报告全文：
根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2015年9月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10,817元人民币/平方米，环比上涨0.28%，涨幅较上月收窄0.67个百分点。
从涨跌城市个数看，59个城市环比上涨，41个城市环比下跌。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量增加8个，其中涨幅在1.00%以上的城市有24个，较上月增加10个；本月价格环比下跌的城市数量减少8个，其中跌幅在1.00%以上的城市有13个，较上月增加6个。
同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价较去年同期上涨1.36%，涨幅较上月扩大1.21个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7143元/平方米，环比上涨1.38%，同比上涨0.88%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为20061元/平方米，环比上涨0.50%，涨幅较上月收窄1.45个百分点；同比上涨5.64%，涨幅较上月扩大1.81个百分点。
整体来看，9月全国楼市保持平稳回升态势，百城价格指数环比微幅上涨，同比涨幅扩大。政策方面，央行、银监会9月30日进一步降低非限购城市商业性个人住房贷款首付款比例至25%，多部门也出台调整房地产项目资本金比例、落实公积金异地贷款等政策，从供求两端促楼市健康发展；供应方面，本月迎来楼市传统旺季，重点城市推盘量明显增加，同时新推楼盘整体去化效果较好；成交方面，在促楼市消费政策持续刺激下，成交量继续平稳释放。
展望未来，十一黄金周期间，房企将继续加大推盘力度，采取积极销售策略，合理制定价格，在“银十”销售旺季争取最大去化，加之“降首付”效应影响，十月住宅供求或将继续升温，百城价格指数仍将平稳上涨。
**百城（新建）住宅价格环比涨跌幅分析**
2015年9月，住宅价格环比2015年8月上涨的城市个数为59个，较上月增加8个。涨幅居前十位的城市依次是：淄博、保定、淮安、洛阳、佛山、包头、嘉兴、深圳、太原、柳州。其中，淄博、保定、淮安环比涨幅超过2.00%，居首位；洛阳、佛山、包头、嘉兴涨幅在1.80%-2.00%之间；深圳、太原、柳州涨幅在1.60%-1.80%之间。其他环比上涨的49个城市中，珠海、湛江等14个城市涨幅在1.00%-1.60%之间；绵阳、石家庄等25个城市涨幅在0.50%-1.00%之间；昆山、江阴等10个城市涨幅在0.50%以内。
2015年9月，住宅价格环比2015年8月下跌的城市个数为41个，较上月减少8个。跌幅居前十位的城市依次是：西安、台州、金华、银川、福州、泰州、邯郸、厦门、芜湖、新乡。其中，西安、台州、金华、银川、福州跌幅在1.70%-2.50%之间；泰州、邯郸、厦门、芜湖、新乡跌幅在1.25%-1.70%之间。其他环比下跌的31个城市中，绍兴、南昌等14个城市跌幅在0.50%-1.25%之间；中山、株洲等14个城市跌幅在0.10%-0.50%之间；常熟、鄂尔多斯、江门跌幅在0.10%以内。
**百城（新建）住宅价格同比涨跌幅分析**
2015年9月，住宅价格同比2014年9月上涨的城市个数为24个，上涨城市个数较上月增加6个。其中，深圳上涨28.50%，仍居首位；上海上涨11.27%，位列第二；保定、武汉等17个城市涨幅介于1.00%-10.00%之间；淄博、柳州等5个城市涨幅在1.00%以内。
2015年9月，住宅价格同比2014年9月下跌的城市个数为76个，较上月减少6个。其中，桂林、福州、绍兴3个城市跌幅超过10.00%；金华、三亚等27个城市跌幅在5.00%-10.00%之间；株洲、温州等35个城市跌幅在1.00%-5.00%之间；盐城、兰州等11个城市跌幅在1.00%以内。
**十大城市（新建）住宅价格涨跌情况**
根据百城价格指数对北京、上海等十大城市（新建）住宅的全样本调查数据显示，2015年9月十大城市住宅均价为20061元/平方米，环比上涨0.50%，涨幅较上月收窄1.45个百分点。
十大城市中，重庆（主城区）、成都2个城市环比下跌，其余城市均上涨。具体来看，深圳、广州、武汉涨幅超过1.00%，居前三位；北京、杭州、南京涨幅在0.50%-1.00%之间；天津、上海涨幅在0.50%以内。下跌的城市中，重庆（主城区）下跌0.69%；成都下跌0.10%。
同比来看，十大城市住宅价格同比上涨5.64%，涨幅较上月扩大1.81个百分点。十大城市中，重庆（主城区）、广州、成都、杭州4个城市同比下跌，其余城市上涨。具体来看，深圳上涨28.50%，仍居首位；上海上涨11.27%；武汉、北京、南京、天津涨幅在1.00%-7.00%之间。下跌城市中，重庆（主城区）跌幅仍最大，为7.24%；其他城市跌幅在3.00%以内，天津下跌2.65%，跌幅最小。
根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本的调查，2015年9月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为28754元/平方米，环比上涨1.63%，同比上涨9.82%。
环比来看，2015年9月十大城市主城区二手住宅平均价格继续上涨，涨幅为1.63%，涨幅较上月扩大0.64个百分点。十大城市中八个城市环比上涨。具体来看，深圳涨幅最大，涨幅为3.53%；南京涨幅为2.05%，上海涨幅接近2.00%；武汉、北京涨幅均为1.13%；杭州、天津和广州涨幅均未超过1.00%。成都二手房价格与上月持平。此外，重庆环比小幅下跌，跌幅为0.21%。
同比来看，2015年9月十大城市主城区二手住宅平均价格继续上涨，涨幅为9.82%，较上月扩大2.67个百分点。十大城市中，深圳、上海、北京、武汉、南京、天津、广州和成都八个城市同比上涨，其余城市均下跌。具体来看，深圳涨幅最大，为39.58%，较上月扩大5.57个百分点；上海涨幅超过10.00%，为12.97%；北京、武汉涨幅介于5.00%-6.00%之间；南京、天津涨幅介于4.00%-5.00%之间；广州、成都涨幅小于0.50%。重庆跌幅最大，为1.94%，跌幅较上月收窄0.27个百分点；杭州跌幅为0.89%，较上月收窄1.92个百分点。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。