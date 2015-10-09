9月百城住宅均价环比涨幅收窄 同比涨幅则扩大--中指院

路透北京10月9日 - 中国指数研究院提供的数据显示，9月百城住宅均价环比涨幅收窄至0.28%，同比涨幅则扩大至1.36%。从涨跌城市个数看，59个城市环比上涨，41个城市环比下跌。

展望未来，十一黄金周期间，房企将继续加大推盘力度，采取积极销售策略，合理制定价格，在“银十”销售旺季争取最大去化，加之“降首付”效应影响，10月住宅供求或将继续升温，百城价格指数仍将平稳上涨。

以下为中指院提供的报告全文：

根据中国房地产指数系统百城价格指数对100个城市新建住宅的全样本调查数据，2015年9月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为10,817元人民币/平方米，环比上涨0.28%，涨幅较上月收窄0.67个百分点。

从涨跌城市个数看，59个城市环比上涨，41个城市环比下跌。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量增加8个，其中涨幅在1.00%以上的城市有24个，较上月增加10个；本月价格环比下跌的城市数量减少8个，其中跌幅在1.00%以上的城市有13个，较上月增加6个。

同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价较去年同期上涨1.36%，涨幅较上月扩大1.21个百分点。按中位数计算，全国100个城市（新建）住宅价格中位数为7143元/平方米，环比上涨1.38%，同比上涨0.88%。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为20061元/平方米，环比上涨0.50%，涨幅较上月收窄1.45个百分点；同比上涨5.64%，涨幅较上月扩大1.81个百分点。

整体来看，9月全国楼市保持平稳回升态势，百城价格指数环比微幅上涨，同比涨幅扩大。政策方面，央行、银监会9月30日进一步降低非限购城市商业性个人住房贷款首付款比例至25%，多部门也出台调整房地产项目资本金比例、落实公积金异地贷款等政策，从供求两端促楼市健康发展；供应方面，本月迎来楼市传统旺季，重点城市推盘量明显增加，同时新推楼盘整体去化效果较好；成交方面，在促楼市消费政策持续刺激下，成交量继续平稳释放。

展望未来，十一黄金周期间，房企将继续加大推盘力度，采取积极销售策略，合理制定价格，在“银十”销售旺季争取最大去化，加之“降首付”效应影响，十月住宅供求或将继续升温，百城价格指数仍将平稳上涨。

**百城（新建）住宅价格环比涨跌幅分析**

2015年9月，住宅价格环比2015年8月上涨的城市个数为59个，较上月增加8个。涨幅居前十位的城市依次是：淄博、保定、淮安、洛阳、佛山、包头、嘉兴、深圳、太原、柳州。其中，淄博、保定、淮安环比涨幅超过2.00%，居首位；洛阳、佛山、包头、嘉兴涨幅在1.80%-2.00%之间；深圳、太原、柳州涨幅在1.60%-1.80%之间。其他环比上涨的49个城市中，珠海、湛江等14个城市涨幅在1.00%-1.60%之间；绵阳、石家庄等25个城市涨幅在0.50%-1.00%之间；昆山、江阴等10个城市涨幅在0.50%以内。

2015年9月，住宅价格环比2015年8月下跌的城市个数为41个，较上月减少8个。跌幅居前十位的城市依次是：西安、台州、金华、银川、福州、泰州、邯郸、厦门、芜湖、新乡。其中，西安、台州、金华、银川、福州跌幅在1.70%-2.50%之间；泰州、邯郸、厦门、芜湖、新乡跌幅在1.25%-1.70%之间。其他环比下跌的31个城市中，绍兴、南昌等14个城市跌幅在0.50%-1.25%之间；中山、株洲等14个城市跌幅在0.10%-0.50%之间；常熟、鄂尔多斯、江门跌幅在0.10%以内。

**百城（新建）住宅价格同比涨跌幅分析**

2015年9月，住宅价格同比2014年9月上涨的城市个数为24个，上涨城市个数较上月增加6个。其中，深圳上涨28.50%，仍居首位；上海上涨11.27%，位列第二；保定、武汉等17个城市涨幅介于1.00%-10.00%之间；淄博、柳州等5个城市涨幅在1.00%以内。

2015年9月，住宅价格同比2014年9月下跌的城市个数为76个，较上月减少6个。其中，桂林、福州、绍兴3个城市跌幅超过10.00%；金华、三亚等27个城市跌幅在5.00%-10.00%之间；株洲、温州等35个城市跌幅在1.00%-5.00%之间；盐城、兰州等11个城市跌幅在1.00%以内。

**十大城市（新建）住宅价格涨跌情况**

根据百城价格指数对北京、上海等十大城市（新建）住宅的全样本调查数据显示，2015年9月十大城市住宅均价为20061元/平方米，环比上涨0.50%，涨幅较上月收窄1.45个百分点。

十大城市中，重庆（主城区）、成都2个城市环比下跌，其余城市均上涨。具体来看，深圳、广州、武汉涨幅超过1.00%，居前三位；北京、杭州、南京涨幅在0.50%-1.00%之间；天津、上海涨幅在0.50%以内。下跌的城市中，重庆（主城区）下跌0.69%；成都下跌0.10%。

同比来看，十大城市住宅价格同比上涨5.64%，涨幅较上月扩大1.81个百分点。十大城市中，重庆（主城区）、广州、成都、杭州4个城市同比下跌，其余城市上涨。具体来看，深圳上涨28.50%，仍居首位；上海上涨11.27%；武汉、北京、南京、天津涨幅在1.00%-7.00%之间。下跌城市中，重庆（主城区）跌幅仍最大，为7.24%；其他城市跌幅在3.00%以内，天津下跌2.65%，跌幅最小。

根据对北京等十大城市主城区二手住宅的活跃样本的调查，2015年9月，十大城市主城区二手住宅样本平均价格为28754元/平方米，环比上涨1.63%，同比上涨9.82%。

环比来看，2015年9月十大城市主城区二手住宅平均价格继续上涨，涨幅为1.63%，涨幅较上月扩大0.64个百分点。十大城市中八个城市环比上涨。具体来看，深圳涨幅最大，涨幅为3.53%；南京涨幅为2.05%，上海涨幅接近2.00%；武汉、北京涨幅均为1.13%；杭州、天津和广州涨幅均未超过1.00%。成都二手房价格与上月持平。此外，重庆环比小幅下跌，跌幅为0.21%。

同比来看，2015年9月十大城市主城区二手住宅平均价格继续上涨，涨幅为9.82%，较上月扩大2.67个百分点。十大城市中，深圳、上海、北京、武汉、南京、天津、广州和成都八个城市同比上涨，其余城市均下跌。具体来看，深圳涨幅最大，为39.58%，较上月扩大5.57个百分点；上海涨幅超过10.00%，为12.97%；北京、武汉涨幅介于5.00%-6.00%之间；南京、天津涨幅介于4.00%-5.00%之间；广州、成都涨幅小于0.50%。重庆跌幅最大，为1.94%，跌幅较上月收窄0.27个百分点；杭州跌幅为0.89%，较上月收窄1.92个百分点。（完）