住宅产业化方案有望明年推出--报载

路透北京10月29日 -住宅产业化不仅可以提高生产效率和质量，亦有助于控制建筑能耗。中国证券报周二援引权威人士报道称，由住建部牵头制定的“住宅产业化行动方案”目前已经形成框架，待相关部委会商和报批后，有望于明年出台。

而在住宅产业化具体实施环节，保障房领域有可能率先试水，并以地方试点形式推开，逐步推广到普通住宅。此外，部分商业地产项目也可能纳入试点。

中证报报导并称，未来住宅产业化政策或将纳入房地产调控长效机制。此外，“住宅产业现代化‘十三五’发展规划纲要”目前也在制定中。

“作为房地产调控长效机制的重要内容，未来一段时间，住宅产业化方面的相关政策将密集出台，其中包括正在制定的‘住宅产业现代化十三五发展规划纲要。”报导援引权威人士称。

权威人士并透露，“住宅产业化行动方案”将对2015年末的新建住宅产业化面积、保障房全装修面积、新能源使用情况等提出具体目标，“目前该方案已形成框架，可能于明年出台。”

所谓“住宅产业化”是指用工业化生产的方式来建造住宅，提高生产效率和质量、并降低能耗，包括住宅生产方式的产业化、住宅科技成果应用的产业化两个方面。由于在控制建筑能耗和提高房屋质量等方面的显着作用，住宅产业化正受到越来越多的推崇。

据介绍，上述方案将明确对住宅产业化给予一定政策优惠，主要集中在财政、税务、土地等方面，同时制定鼓励市场购买的相关激励政策。

而且按照要求，各地要制定分城市、分阶段的发展战略，并推进住宅产业化可能纳入地方政府考核体系。

报导并援引住建部相关人士称，作为推进住宅产业化重要的配套政策，未来将在合适时机，出台《绿色建筑法》和《建筑品质促进法》。

此外，《国家住宅产业现代化综合试点城市(区)发展规划及评价标准》已形成讨论稿，可能最先推出。上述文件提出了住宅产业化的近期发展目标：到2015年，在全国培育20个左右试点城市(区)，其中，东部地区发展10个左右，中西部各发展5个。

据悉，目前有17个城市有初步意向申报住宅产业化综合试点，包括北京、上海、青岛、厦门等东部热点城市。截至目前，政府主导的住宅产业现代化试点城市仅有3个，园区2个，分别为深圳、沈阳、济南、合肥经济技术开发区和大连花园口经济开发区。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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