受总需求及房价制约 食品价格上涨亦难改中国低通胀态势--中信

路透北京9月12日 - 中国国内券商--中信证券在数据点评报告中称，当前的社会总需求相对疲弱，尤其是地产市场的趋冷将在直接的租金影响和间接的供给成本下降两方面拉低通胀，因此，即便食品价格上涨亦难改变通胀低位运行态势。

该券商预计，9月居民消费价格指数(CPI)将由于基数影响继续走低，预期环比增长0.4%左右，同比增长1.6%左右；工业生产者出厂价格指数(PPI)环比为-0.1%，同比在-1.5%左右。

“整体看，由于总需求以及房价等因素制约，食品价格的上涨也难以改变通胀的低位运行态势，”报告称。

中信并进一步解释称，当前的社会总需求相对疲弱，尤其是地产市场的趋冷将在直接的租金影响和间接的供给成本下降两方面拉低通胀，因此整体CPI将难以出现较大上涨；未来对通胀影响比较大的将是食品价格，尤其是菜价和猪价。

从菜价看，2013年底开始的暖冬气候压低了食品价格尤其是蔬菜价格，相对历史同期，菜价上涨要少15%左右；因此2014年底冬季，菜价等季节性上涨幅度可能会受低基数影响。

而从猪价看，生猪大幅波动时，终端市场猪肉价格的波动远小于生猪价格，预期春节期间的终端猪肉价格将上涨10%左右，明年三四月终端猪肉的价格上涨在15%-20%。

“未来食品价格将出现季节性回升，但整体物价水平将依然维持低位运行，”报告称。

中信指出，由于地产市场的趋冷，持续抑制了居住价格的上涨，近两月的居住类价格涨幅显着低于历史同期，未来这种趋势还将持续。

房价领先整体通胀约一个季度至半年，对CPI的传导主要通过两个途径：一是通过商业租赁或购置等影响诸多供给成本，二是CPI中直接包含的住宅租金价格。居住价格在CPI中的权重在18%左右，其中主要是租金价格。

“随着房地产市场的降温，2014年居住尤其是租房价格涨幅明显低于历史同期，抑制非食品价格上涨，进一步理解，房租的降低也将在一定程度上降低人力成本，”中信表示。

中国国家统计局周四公布，8月CPI同比上涨2.0%，为4月以来最低水平，且低于路透调查预估中值2.2%；当月PPI同比下降1.2%，路透预估中值原本为下降1.2%，随后受调查样本扩大影响修正为下降1.1%。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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