中国房地产去库存要打持久战 应通过人的城镇化而非加杠杆--新华

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月21日 - 新华社周四表示，近期看似红火的楼市景象并不能掩盖库存压力犹大的现实，“去库存”仍是楼市面临的严峻挑战，要做好打持久战的准备，应通过“人”的城镇化，而非加杠杆来去库存。
这是新华社近几日关于楼市的第三篇时评，时评强调，化解楼市库存，无论国家层面还是地方政府，都在积极出招，这更需要有系统思维，科学规划，细化政策。
具体来说，如让新市民不再为购房犹疑，基本公共服务的全覆盖就需要“加速跑”，免除他们的后顾之忧；化解商业地产存量，地方政府应合理把控土地供应节奏，不能一边库存高企，一边大量批地。
还有，部分省市明确提出“商改住”政策，那么一旦改变土地用途，土地出让金的补缴标准是什么，是按照起拍价还是参考周围其他地块的价格等，都需要政策进一步细化。
时评援引数据称，尽管6月末商品房待售面积比3月末减少了2,100万平方米；住宅待售面积相比去年年末减少1,650万平方米，但部分二线城市和三四线城市的库存总量仍在高位。如沈阳和大连等城市虽然消化周期均有回落，仍高达19.5个月和22.6个月，对于城市吸附力不足、人口净流出的三四线城市而言，去库存压力依然很大。
从结构来看，商业地产存量过大、空置率高、租金低，成为“难啃的骨头”。国家统计局最新数据显示，截至6月末，全国商业营业用房待售面积高达15,263万平方米，同比激增23%。
新华时评强调，去库存应通过“人”的城镇化，而非加杠杆。事实证明，加杠杆只会导致楼市“虚火”上升，放大楼市“虹吸效应”，资金过度向一二线城市集中，既使热点城市房价高位跳涨，也增加了三四线城市去库存的难度。
时评指出，楼市去库存不可能一蹴而就，其背后暴露出房地产市场诸多积重难返的问题，但迎难而上是唯一的选择。特别是在中国经济新旧动力转换的关键阶段，打赢去库存这场持久战，推动房地产市场健康发展，让房地产业成为宏观经济的“稳定器”，意义重大。
新华此前已针对防范住房金融风险和“地王”现象发表时评，称针对下半年和明年可能出现的房地产市场短期调整，宜采取“细水长流”的调控策略，在防范住房金融风险上，重点要贯彻执行好“因城施策”的调控主任务，同时要求城市间调控协同配合。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。