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中国财经 | 2016年 11月 14日 星期一 10:18 BJT

中国1-10月房地产开发投资同比增6.6% 新开工面积增8.1%

路透北京11月14日 - 中国国家统计局周一公布，1-10月全国房地产开发投资同比增长6.6%，增速高于1-9月的5.8%；10月末商品房待售面积69,522万平方米，比9月末的69,612万平方米减少。

统计局并公布，1-10月商品房销售面积同比增长26.8%，略低于1-9月的增速26.9%；同期商品房销售额同比增41.2%，房屋新开工面积同比增长8.1%，1-9月分别为41.3%和6.8%。（完）

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站：www.stats.gov.cn/

(发稿 张晓翀；撰写 宿泱韫；审校 张喜良)

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