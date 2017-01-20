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中国财经 | 2017年 1月 20日 星期五 10:13 BJT

2016年中国房地产开发投资同比增6.9% 新开工面积增8.1%--统计局

路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，中国2016年全国房地产开发投资同比增长6.9%，增速高于前11月的6.5%；12月末商品房待售面积69,539万平方米，比11月末的69,095万平方米略有增加。

统计局并公布，2016年商品房销售面积同比增长22.5%，低于前11月的增速24.3%；同期商品房销售额同比增34.8%，不及前11月的37.5%；房屋新开工面积同比增长8.1%，前11月为7.6%。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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