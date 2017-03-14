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中国财经 | 2017年 3月 14日 星期二 10:09 BJT

中国1-2月房地产开发投资同比增8.9% 新开工面积增10.4%

路透北京3月14日 - 中国国家统计局周二公布，1-2月全国房地产开发投资同比增长8.9%，高于去年全年6.9%的投资同比增速；2月末商品房待售面积70,555万平方米，去年末为69,539万平方米。

统计局并公布，1-2月商品房销售面积同比增长25.1%；同期商品房销售额同比增26%，房屋新开工面积同比增长10.4%。

去年商品房销售面积和销售额同比增速分别为22.5%和34.8%，房屋新开工面积同比增长8.1%。（完）

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站：www.stats.gov.cn/

(发稿 陈君/宿泱韫；审校 杨淑祯)
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