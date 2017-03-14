中国1-2月房地产开发投资同比增8.9% 新开工面积增10.4%

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月14日 - 中国国家统计局周二公布，1-2月全国房地产开发投资同比增长8.9%，高于去年全年6.9%的投资同比增速；2月末商品房待售面积70,555万平方米，去年末为69,539万平方米。
统计局并公布，1-2月商品房销售面积同比增长25.1%；同期商品房销售额同比增26%，房屋新开工面积同比增长10.4%。
去年商品房销售面积和销售额同比增速分别为22.5%和34.8%，房屋新开工面积同比增长8.1%。（完）
欲了解更多详情，请点选国家统计局网站：www.stats.gov.cn/
(发稿 陈君/宿泱韫；审校 杨淑祯)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。