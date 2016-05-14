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中国财经 | 2016年 5月 14日 星期六 15:14 BJT

中国1-4月房地产开发投资同比增7.2% 新开工面积增21.4%

路透北京5月14日 - 中国国家统计局周六公布，1-4月全国房地产开发投资同比增长7.2%，增速比1-3月份提高1个百分点；4月末商品房待售面积72,690万平方米，比3月末减少826万平方米。

统计局并公布，1-4月商品房销售面积同比增长36.5%，增速比1-3月提高3.4个百分点；房屋新开工面积同比增长21.4%，增速提高2.2个百分点。

1-4月，房地产开发企业土地购置面积同比下降6.5%，降幅比1-3月收窄5.2个百分点；土地成交价款1,568亿元人民币，同比下降0.2%，1-3月为增长3.7%。

4月房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为94.41，比3月份提高0.23点。（完）

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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