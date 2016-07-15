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中国财经 | 2016年 7月 15日 星期五 11:01 BJT

（更正）中国上半年房地产开发投资同比增6.1% 新开工面积增14.9%

（更正：标题同比增＂6.1%＂，非＂6%＂）

路透北京7月15日 - 中国国家统计局周五公布，上半年全国房地产开发投资同比增长6.1%，增速低于1-5月的7%；6月末商品房待售面积71,416万平方米，比5月末的72,169万平方米减少。

统计局并公布，上半年商品房销售面积同比增长27.9%，低于1-5月的增速33.2%；上半年销售额同比增42.1%，房屋新开工面积同比增长14.9%，1-5月分别为50.7%和18.3%。（完）

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站：www.stats.gov.cn/

(发稿 宿泱韫; 审校)

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