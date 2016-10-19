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中国财经 | 2016年 10月 19日 星期三 10:10 BJT

中国1-9月房地产开发投资同比增5.8% 新开工面积增6.8%

路透北京10月19日 - 中国国家统计局周三公布，1-9月全国房地产开发投资同比增长5.8%，增速高于1-8月的5.4%；9月末商品房待售面积69,612万平方米，比8月末的70,870万平方米减少。

统计局并公布，1-9月商品房销售面积同比增长26.9%，高于1-8月的增速25.5%；1-9月商品房销售额同比增41.3%，房屋新开工面积同比增长6.8%，1-8月分别为38.7%和12.2%。（完）

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站：www.stats.gov.cn/

(发稿 张晓翀；撰写 李子木/宿泱韫；审校 乔艳红)

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