中国“地王”来势凶猛 却在风险防范上过于缺少监管信息--新华

路透北京7月20日 - 新华社周三发布时评称，2016年成为“地王”之年，呈现来势凶猛的新特点，但有关这些“地王”身世的市场信息却有太多谜团，却有太多需要质疑。

新华社援引数据表示，上半年，全国50个主要城市冒出200余宗“地王”，土地出让金总额首次突破万亿元人民币，堪称有史以来高价地最密集涌现的半年。

“这场‘地王’盛宴呈现来势凶猛的新特点，但却在风险防范方面，过于缺少监管信息。”新华时评称。

该时评质疑，必须关注的是，在传统房价与地价关系即“面粉”“面包”问题之外，作为“和面的水”的流动性起了多大作用？在当前相对宽松政策下，部分开发商通过融资举债、加杠杆等方式造“地王”，企图以房价上涨自我解套；在积极扩张战略下，部分企业上半年债务融资规模较大，后续偿债压力如何舒解？击鼓传花的风险如何防范？

时评提及上半年“地王”过半为国企央企斩获的现象，据业内人士分析，央企国企抢“地王”与国有企业改革重组过程中争取账面好看、掌握主导权密切相关。果真如此，必须直面正视，分析引导，而不可听任“地王轮流坐，下周到我家”。

此外，国土部称，2015年以来媒体报导的异常交易地块，备案率仅为１８％。异常交易地块备案制度，是房地产用地市场管理调控、土地市场健康平稳发展的重要机制。近九成异常交易身处于报备之外，市场信息失真程度可想而知。

时评称，“地王”必将加重供需倒挂，普通住宅供应不足，供应高端化、豪宅市场去化压力剧增。目前北京很多“地王”项目要想上市盈利，未来两年房价必须要在目前基础再上涨100%或更多。这里面包含的产业风险、金融风险以及国有资本流失风险，不能视而不见。

最新报告显示中国土地市场正在加速回暖。中国国土资源部中国土地勘测规划院称，今年二季度全国主要监测城市住宅地价环比同比增幅均进一步扩大，厦门等二线城市增幅遥遥领先。（完）