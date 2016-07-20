中国“地王”来势凶猛 却在风险防范上过于缺少监管信息--新华

中国国务院称将完善电信市场准入制度 开放民间资本进入基础电信领域
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透北京7月20日 - 新华社周三发布时评称，2016年成为“地王”之年，呈现来势凶猛的新特点，但有关这些“地王”身世的市场信息却有太多谜团，却有太多需要质疑。
新华社援引数据表示，上半年，全国50个主要城市冒出200余宗“地王”，土地出让金总额首次突破万亿元人民币，堪称有史以来高价地最密集涌现的半年。
“这场‘地王’盛宴呈现来势凶猛的新特点，但却在风险防范方面，过于缺少监管信息。”新华时评称。
该时评质疑，必须关注的是，在传统房价与地价关系即“面粉”“面包”问题之外，作为“和面的水”的流动性起了多大作用？在当前相对宽松政策下，部分开发商通过融资举债、加杠杆等方式造“地王”，企图以房价上涨自我解套；在积极扩张战略下，部分企业上半年债务融资规模较大，后续偿债压力如何舒解？击鼓传花的风险如何防范？
时评提及上半年“地王”过半为国企央企斩获的现象，据业内人士分析，央企国企抢“地王”与国有企业改革重组过程中争取账面好看、掌握主导权密切相关。果真如此，必须直面正视，分析引导，而不可听任“地王轮流坐，下周到我家”。
此外，国土部称，2015年以来媒体报导的异常交易地块，备案率仅为１８％。异常交易地块备案制度，是房地产用地市场管理调控、土地市场健康平稳发展的重要机制。近九成异常交易身处于报备之外，市场信息失真程度可想而知。
时评称，“地王”必将加重供需倒挂，普通住宅供应不足，供应高端化、豪宅市场去化压力剧增。目前北京很多“地王”项目要想上市盈利，未来两年房价必须要在目前基础再上涨100%或更多。这里面包含的产业风险、金融风险以及国有资本流失风险，不能视而不见。
最新报告显示中国土地市场正在加速回暖。中国国土资源部中国土地勘测规划院称，今年二季度全国主要监测城市住宅地价环比同比增幅均进一步扩大，厦门等二线城市增幅遥遥领先。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月16日 - 中国股市沪综指周一连续第五日收跌，因IPO提速对大盘形成冲击，今日沪综指尾市一度重挫2.2%至三个月新低，但随后金融权重股获拉抬助大盘缩减跌幅，盘中多数股票仍下跌，中小盘股抛压依然较重。市场对融资压力的担忧不断加剧，料后市大盘将继续震荡寻底。
路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。