二季度中国住宅地价加速上升 厦门等二线城市增幅居前--国土部

路透北京7月16日 - 最新报告显示中国土地市场正在加速回暖。中国国土资源部中国土地勘测规划院称，今年二季度全国主要监测城市住宅地价环比同比增幅均进一步扩大，厦门等二线城市增幅遥遥领先。

据国土部周五发布的对105个主要城市第二季度地价监测结果，全国主要监测城市地价总体水平为3,715元人民币/平米，其中住宅地价为5,662元/平米，同比增长5.73%，较上一季度的4.66%进一步扩大，住宅地价环比增幅则从1.27%扩至1.95%。

该报告称，二季度，货币环境保持宽松，社会融资规模结构调整，新增贷款明显扩张，资金条件充沛促进了地价增速上行。全国政策基调宽松，购房需求集中释放，热点城市政策转紧；一线城市趋稳，二线城市明显回暖，部分二、三线城市住宅地价出现明显扩张。

报告预计，下半年地方政策微调的可能性依然较大，部分二线热点城市趋向采取更审慎的价格监控及房地产信贷政策。

“在多重因素影响下，预计三季度全国地价整体保持温和上升的态势，房地产市场持续分化，升温或回暖的城市范围向三线热点城市扩大；一、二线前期热点城市的土地市场热度略有回落，地价涨幅略有放缓。”报告指出。

报告显示，综合、商服、住宅地价二季度环比增速均较前一季上升，综合和商服地价环比分别增1.29%和0.62%，工业地价环比上升0.71%，增速略微回落。

分城市类型看，一线城市地价涨势有所放缓，但就住宅地价而言，全部一线的环比增速仍超过3%，处于快速上升状态，上海的增速高达6.87%，一线住宅地价的同比增速为17.35%。

二季度，二线城市前期楼市的快速上涨对土地市场的拉动效应显化，厦门、南京、合肥三市的住宅地价环比增速依次处于全国高值城市的前三位，同比增速在全国亦处于最高的前十城市之中，其中厦门环比和同比涨幅分别为12.9%和20.07%。三线各城市地价增速多数处于全国排序中的低位，且波动相对平缓，但仍有少量城市住宅地价快速上涨。

“与上一季度相比，主要监测城市综合、住宅地价上升态势显化，环比、同比上涨城市均超过八成。”国土部报告称。

报告指出，二季度上报异常交易地块数量环比、同比均明显增加，分别为67%和97%；单价创新高的异常交易地块数量达到2014年以来单季度最高。异常交易地块是指招拍挂出让中溢价率超过50%、成交总价或单价创新高的房地产用地。

在土地供应方面，主要监测城市建设用地供应环比同比均有所上涨，二季度105个主要监测城市土地供应面积为4.52万公顷，环比增17.43%，同比增6.93%，商服、住宅、工矿仓储用地和交通、水利基础设施等其他用地环比变化分别为-13.70%、-10.94%、57.98%、12.03%，同比变化分别为10.45%、-3.04%、46.46%、-12.06%。

房地产开发用地供应面积环比下降11.83%、同比微升0.81%，供应面积约1万公顷。

中国指数研究院此前公布的6月百城住宅价格指数显示，全国100个城市当月（新建）住宅平均价格环比上涨1.32%，涨幅较上月收窄0.38个百分点，同比涨幅则继续扩大，至11.18%。（完）

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