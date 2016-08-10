中国上半年土地出让成交价款1.32万亿 同比增24.8%--国土资源部

路透北京8月10日 - 据中国国土资源部消息，据初步统计，受宏观经济指标持续改善影响，上半年全国土地市场逐步回稳，上半年土地出让面积和成交款双增，其中成交价款1.32万亿元人民币，同比增24.8%，房地产用地供应有逐步企稳迹象。

人民日报周三报导称，上半年国有建设用地供应总量20.15万公顷，同比减少2.3%，降幅较一季度略微扩大2.2个百分点，但与去年同期降幅相比，已经明显收窄。

“房地产用地供应持续回稳，部分城市出现过热现象。2015年以来，房地产市场宽松政策持续不断，全国重点省会城市的房地产市场在需求持续释放下大多复苏明显，房地产用地供应也呈现持续回调的特征，同比降幅不断收窄。”报导称。

今年上半年，全国房地产用地供应4.56万公顷，同比减少2.9%。其中，住宅用地供应3.07万公顷，同比减少3.8%，降幅较一季度有所收窄。当前房地产用地供应有逐步企稳迹象。

受货币政策向宽松方向调整等影响，上半年全国土地出让成交价款同比增长较快，全国土地出让面积和成交价款双双上升，分别为9.15万公顷和1.32万亿元，同比分别增加0.1%和24.8%。

全国31个省（区、市）中，22个省份土地出让价款同比增加，浙江、安徽、海南、广东增幅较大。

二季度，全国105个主要监测城市综合、住宅地价环比、同比变化延续了今年一季度以来的态势，增长率持续扩大，进入了温和上行区间；商服地价环比增长率微升、同比增长率放缓；工业地价的环比、同比增长率则均有所下降。

其中，城市综合、住宅地价分别为3,715元/平方米、5,662元/平方米，价格环比增长率分别为1.29%、1.95%，同比增长率分别为4.03%、5.73%。（完）