国土部：今年将压缩东部地区建设用地规模

路透北京1月13日 -中国国土资源部副部长徐德明近日表示，今年将强化土地供应调节，压缩东部地区特别是京津冀、长三角、珠三角三大城市群建设用地规模，减少工业用地，并适当加大对中西部地区用地支持。

中国证券报援引徐德明在2014年全国国土资源工作会上的讲话报导，在加强和改善土地调控的基础上，今年还将从严审核城市批次用地，严格控制增量。

国土部部长姜大明上周五已表示，今后将逐步调减中国东部地区新增建设用地供应，除生活用地外，原则上不再安排人口500万以上特大城市新增建设用地。

徐德明在会上表示，加强和改善土地调控是国土部今年的重点工作。国土部将协调有关部门，把耕地红线、永久基本农田、城市建设用地开发边界和生态红线落在新一轮土地利用总体规划中。严禁突破规划设立新城新区和各类园区，各类建设发展不能踩红线。

同时，国土部还将改革完善土地利用计划管理方式，除压缩东部地区建设用地规模外，还将适当加大对中西部地区用地支持，适当增加生活用地，保障基础设施和农村建设的必要用地。

**加快推进不动产统一登记**

对于备受关注的不动产统一登记，徐德明表示，国土部将协调有关部门建立部际联席会议制度，加快组建不动产登记局，开展不动产统一登记。

去年11月的国务院常务会议指出，将建立不动产登记信息管理基础平台，实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享。推动建立不动产登记信息依法公开查询系统，保证不动产交易安全。

业内认为，不动产统一登记将为未来征收房产税铺路，而房产税的推进也是中国房地产发展长效机制的重要一环，中共十八届三中全会全面深化改革的决定已经提出，将加快房地产税立法并适时推进改革。

在农村土地制度改革方面，徐德明提出有三个改革领域，包括征地制度、农村宅基地管理制度和集体经营性建设用地入市。

他表示，要加快征地制度改革，今年部署开展试点工作。研究探索界定“公共利益”的方式和途径，逐步缩小征地范围，规范征地程序。因地制宜探索“留地”、“换地”、“留物业”、“入股”等多种安置方式，确保被征地农民长期受益。

农村宅基地管理制度方面，今年国土部还将制定宅基地管理办法，完善宅基地的规模确定、标准控制、取得和分配制度，对符合法定条件的农民宅基地要应保尽保。国土部还将加快包括农村宅基地在内的农村地籍调查和农村集体建设用地使用权确权登记颁证工作。

集体经营性建设用地入市方面，今年要在总结地方已有试点经验的基础上，研究起草集体经营性建设用地出让、租赁、入股的指导意见。加快研究集体经营性建设用地产权和增值收益分配制度，并推动修订相关法律法规。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。