中国正对房地产税立法中的重点难点深入调查论证--人大官员

上海出台地方国企混改员工持股试点方案 首批选5-10家企业
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透北京3月11日 - 全国人大常委会预算工作委员会副主任刘修文周五表示，目前正按立法规划和工作计划有关要求，对房地产税改革与立法中的难点重点问题进行深入调查研究论证，做好起草草案工作。
“待草案比较成熟并综合考虑各个方面的因素后，提请全国人大常委会审议。”他在两会（人大和政协）发布会上表示。
他指出，调整后的人大常委会立法规划已经将房地产税法列入第一类立法项目，全国人大常委会今年立法计划又将房地产税立法列入预备项目。
中国财政部部长楼继伟在两会表示，国内税制改革的进度比预计要慢一些，对财税改革预期不宜过高。房地产税还在立法阶段，因涉及的地方税体系还没有建立起来。
中国全国政协委员、前财科所所长贾康称，房地产税出台放缓并不意味着对改革的否定，因其符合整体配套改革的逻辑，现在需将更多注意力放在房地产市场去库存方面；只要条件具备会适时重启房地产税，未来一定会实现十三中全会要求的房地产税立法。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
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