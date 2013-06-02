上市房企2012年末负债率四年来首降--中指院

路透上海6月2日 - 上海证券报周六引述中国指数研究院报告称，截至2012年末，在上海、深圳和香港上市的房地产企业资产负债率出现2009年以来的首次回落，从投资价值来看，房地产板块估值水平有望进一步修复。

报告显示，截至2012年末，沪深上市房地产公司的资产负债率均值为62.27%，内地在港上市房地产公司的资产负债率均值为67.05%，较2011年分别下降1.16和0.38个百分点，为2009年以来首降。

对于房地产板块整体投资价值问题，中指院企业研究总监蒋云峰认为，在今年或者明年可能会有一定的修复。

“2013年以来，受国家调控政策影响，房地产板块有所调整。未来在新型城镇化建设的背景下，庞大住房需求将继续支撑房地产市场平稳快速发展，随着利好效应逐步传导到资本市场，房地产板块估值有望持续修复，并带来新一轮的投资机会。”蒋云峰说。

蒋云峰并表示，2012年房地产上市公司业绩增速明显回升，全年沪深上市房地产公司及内地在港上市房地产公司的营业收入均值为67.20亿元人民币，同比增长25.61%，增速较上年扩大11.24个百分点。

中国最大房地产公司--万科(000002.SZ)200002.SZ2012年实现净利润125.5亿元，同比增长30.4%。

不过另据报告，随着房地产调控的持续深入，房地产上市公司的盈利空间受到挤压。2012年，沪深、内地在港上市房地产公司的毛利率均值分别为36.17%、6.73%，较上年下降3.77、4.62个百分点；净利润率均值分别为13.57%和21.93%，较上年下降0.66、2.03个百分点。

在经历前期的需求集中释放后，中国楼市4月步入相对平稳期，房价涨势有所缓和，但同比及环比上涨城市仍占多数，价格上升压力未完全消除，需继续落实调控措施加以抑制。

至于房产税方面，试点扩围思路已经确定, 将对增量住房进行征税，下半年是试点扩围的关键时点,而杭州很可能在扩围之列。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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