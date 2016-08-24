中国首套房贷利率7月续降至新低4.44% 超八成银行有优惠--融360

路透北京8月24日 - 最新数据显示中国房贷环境仍宽松。中国垂直金融搜索平台--融360周三发布的7月房贷报告显示，全国房贷市场首套房平均利率继续创历史新低，首套房优惠利率占比超过八成，首付比例二成的银行数占比过半。

融360报告指出，7月全国首套房贷款平均利率为4.44%，继续创历史新低；上月和上年同期分别为4.48%和5.18%。在其监测的35个城市和地区中，首套房平均利率全部跌破5%，其中天津和北京利率较低，分别为4.11%和4.17%。

从首套房利率的优惠力度来看，7月全国532家银行中，提供九折以下优惠利率的银行有155家，比上月增加两家，占比29.14%，首套房贷款有折扣优惠的银行占比达到86.06%，而去年同期仅有约50%的银行有优惠。

首套房首付方面，截止7月20日，在全国532家银行中，共有306家银行将首套房首付比例调至二成，和上月持平，占比近六成。融360分析认为，距离央行2月新政出台已经五个多月了，如果国家不出台新的房贷调整政策，首套房首付二成的银行占比将预计不会显着上升。

融360分析认为，当前首套房的优惠利率占比创历史新高，超过八成，未来仍有扩大优惠利率的空间，但空间较小，首套房政策将维持稳中微降的态势。

从一二线城市的全国首套房平均利率对比来看，一线城市的优惠力整体上具有优势。二线城市中，杭州、南京、武汉、重庆和天津的优惠占比都是100%。三线城市的平均利率则普遍要比一二线城市更高一些。城市分化现象依然存在，楼市比较火热的一线城市，各银行间竞争更加激烈，各银行针对房贷客户推出的各种优惠层出不穷。而在一些楼市成交不太火热的城市，银行出于风险控制的考虑，利率则相对较高。

**二套房主流：执行基准利率上浮10%**

7月二套房平均利率为5.39%，与上月持平，532家银行中除八家停贷银行外，共有516家银行执行基准利率上浮10%，是当前二套房贷款的绝对主流利率。二套房首付三成的银行数占比为54.32%。

二套房主流首付三成的城市数25个，占比七成，楼市比较火的城市保持较高的二套首付，如深圳、广州二套首付七成，厦门首付六成，上海、北京、合肥首付五成，南京4.5成等。

中国居民房贷今年以来快速增长。从央行发布金融数据来看，7月新增人民币贷款4,636亿元，而以个人住房贷款为主要部分的居民中长期贷款在7月的新增规模为4,773亿元，7月新增信贷基本由房贷支撑。

融360房贷数据报告称，下半年，对一线及部分二线城市，要密切关注其库存下降情况，加大住房供应，合理引导住房消费，防止房价持续过快上涨。

中国楼市在7月的热度并不比高温逊色，最新公布的70城房价指数延续涨势，部分热点地区房价环比升幅维持在2%以上，呈现出“淡季不淡”态势。惟过热城市调控政策接二连三推出，令环比上涨动能略有减弱。（完）