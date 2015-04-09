上海本月15日起上调购买首套及二套普通住宅最高公积金贷款额度

路透北京4月9日 - 中国上海市公积金管理中心周四决定自4月15日起上调最高贷款额度，购买首套房及二套普通住宅，个人最高贷款额度由30万元调整至50万元人民币，家庭由60万元调整至100万元；缴交补充公积金的，再分别额外增加10万元和20万元。

该中心网站发布的新闻稿并称，此举有利于减轻职工住房支出负担，改善中低收入家庭住房条件，也有利于进一步完善公积金制度功能。

稍早，新华社援引安徽省省直住房公积金管理中心消息称，该省决定自4月8日起放松二套房公积金贷款首付比例。

中国经济下行压力不断加大，致使政府全面松绑楼市。中国央行此前宣布，下调二套自住房商贷首付比例至40%，同时公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例亦下调为20%；财政部则同时公布，将免征营业税的适用条件从原来的“满五(年)唯一”放松为“满二唯一”。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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