绿城与融创订立交易框架协议 解决＂融绿平台＂争议

路透香港5月5日 - 中国房地产商--融创中国(1918.HK)及绿城中国(3900.HK)周二宣布，就八项涉及两家公司的合作项目及合营公司股权交易订立框架协议，以解决两者之前就＂融绿平台＂的争议。绿城中国预期，交易将为公司贡献约33.9亿元人民币的净现金流，以及出售所得收益及取得分红共约7.81亿元。

融创中国去年底终止入股绿城中国后，随后即宣布向绿城回购原来由双方各占50%的合营公司（即＂上海融创绿城＂及＂Sunac Greentown＂）持有，涉及合共17个房地产项目，涉资逾155亿元人民币。但绿城其后指此乃融创单方面安排，反驳任何有关声称出售事项之合法具约束力协议的存在。

绿城中国今天发出的声明称，公司于年报披露，正与融创中国进行坦诚商讨，以期和平解决上述争议。鉴于上述争议及公司与融创中国的业务宗旨截然不同，故建议订立框架协议及其项下拟进行的交易，目的为解决争议及制订协定方法结束两家公司之间的多项合营项目。

作为框架协议交易的一部分，双方亦就绿城出售其于Sunac Greentown及上海融创绿城的股权订立条款及条件。

涉及的交易包括绿城向上海融创绿城；绿城向融创收购北京兴业万发45%股权及股东贷款；融创向绿城收购上海森林高尔夫50%股权；绿城向融创出售杭州融创绿城25%股权；绿城向融创出售上海融创绿城50%股权及售Sunac Greentown的50%已发行股本；绿城与融创以合营方式按51：49的比例开发天津全运村项目。

绿城中国表示，上述交易建议在订立任何具体协议前，须召开股东特别大会提呈股东批准，公司料框架协议及相关文件将不会作进一步修订，且将会于获得上述批准后短期内订立。

绿城中国早盘初段股价小幅上扬1.13%；融创中国升0.37%。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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