中国首套房贷利率5月降至新低4.49% 近八成银行有优惠--融360

路透北京5月31日 - 中国垂直金融搜索平台--融360最新发布的今年5月房贷报告显示，全国房贷市场首套房平均利率继续创出历史新低，首套房优惠利率占比约八成，近三成银行能提供九折以下优惠利率。

融360报告指出，当月全国首套房贷款平均利率为4.49%，继续创历史新低；上月和上年同期分别为4.52%和5.46%。在其监测的35个城市和地区中，首套房平均利率全部跌破5%。

从首套房利率的优惠力度来看，5月全国530家银行中，提供9折以下优惠利率的银行有152家，比上月增加20家，占比28.68%，利率最低的为北京民生银行的8.1折优惠利率。

全国首套房优惠利率占比5月持续位于79.62%的高位。去年5月时全国优惠利率占比为46.73%，此后全国优惠利率占比连续数月增长。分城市看，提供优惠利率较多的城市广州，北京，珠海，佛山，天津、青岛均超过10家。

首套房首付方面，在全国530家银行中，共有293家银行将首套房首付比例调至2成，较上月增加1家，占比达55.28%。此外，在全国530家银行中首付2.5成的有92家银行，首付3成的有134家银行。融360房贷分析师尹江宁认为，在国家政策的影响下，未来首套房首付比例二成的银行数将会持续增多。

二套房房贷上，5月二套房平均利率为5.39%，与上月持平，去年同期的二套房利率为6.21%。融360监测的35个城市530家银行中，除11家停贷银行外，共有511家银行执行基准利率上浮10%，比上月增加6家，是当前二套房贷款的绝对主流利率。

融360监测数据显示，全国530家银行中，明确执行二套房首付四成及以下的银行共有386家，较上月持平，占比72.83%，其中本月执行二套房首付三成的银行有253家，比上月增加8家，占比达47.74%。

融360分析师尹江宁认为，房价领涨城市正在从一线城市向部分重点二线城市转移，地方限购政策可能将回归。夹杂在改善和置换购房者人群中的投资客，在政府去库存鼓励住房需求的政策中，一齐涌入了一二线楼市，使得这些城市的房价出现快速上扬。另一方面，购房需求的旺盛，更增强了开发商高价拿地的信心。

中国楼市4月涨势未歇，由点及面进一步铺开，统计局70个大中城市房价中，上涨个数已超过九成，同比涨幅创下两年新高，一线城市放慢脚步的同时二三线涨幅扩大。（完）