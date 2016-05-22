中房地产拟以逾64亿元收购中交地产及中房集团旗下资产

路透上海5月21日 - 中国中房地产股份有限公司(000736.SZ)周六公告称，拟通过定向增发股份方式购买实际控制人中国房地产开发集团以及中交房地产集团旗下公司股权，注入资产作价合计约64.34亿元人民币；同时公司拟向中国交通建设集团等定增募集配套资金总额42.5亿元。

中房地产公告显示，拟向中交房地产集团发行股份购买其持有的中交地产100%的股权；拟向中国房地产开发集团发行股份购买其持有的中住兆嘉20%股权、中房苏州30%股权、中房天津49%股权、重庆嘉润30%股权以及重庆嘉汇30%股权。

根据标的资产预估情况，标的资产预估值合计约为643,353.23万元，较账面价值增值率为28.00%；其中中交地产100%股权预估值约为546,734.42万元。本次交易中定增股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日中房地产股票交易均价的90%，即12.18元/股。

中房地产同时拟向中国交通建设集团及温州德欣非公开发行股票募集配套资金总额42.5亿元，配套资金将用于房地产项目投资及偿还金融机构贷款及融资租赁款。

中房地产的控股股东是中住地产开发公司，后者为国务院国资委全资子公司中房集团的全资子公司，故中房地产实际控制人为国务院国资委。

中房地产因筹划重大事项，公司股票自2月22日起停牌，停牌前收报14.03元。（完）

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