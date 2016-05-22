中房地产拟以逾64亿元收购中交地产及中房集团旗下资产

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海5月21日 - 中国中房地产股份有限公司(000736.SZ)周六公告称，拟通过定向增发股份方式购买实际控制人中国房地产开发集团以及中交房地产集团旗下公司股权，注入资产作价合计约64.34亿元人民币；同时公司拟向中国交通建设集团等定增募集配套资金总额42.5亿元。
中房地产公告显示，拟向中交房地产集团发行股份购买其持有的中交地产100%的股权；拟向中国房地产开发集团发行股份购买其持有的中住兆嘉20%股权、中房苏州30%股权、中房天津49%股权、重庆嘉润30%股权以及重庆嘉汇30%股权。
根据标的资产预估情况，标的资产预估值合计约为643,353.23万元，较账面价值增值率为28.00%；其中中交地产100%股权预估值约为546,734.42万元。本次交易中定增股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日中房地产股票交易均价的90%，即12.18元/股。
中房地产同时拟向中国交通建设集团及温州德欣非公开发行股票募集配套资金总额42.5亿元，配套资金将用于房地产项目投资及偿还金融机构贷款及融资租赁款。
中房地产的控股股东是中住地产开发公司，后者为国务院国资委全资子公司中房集团的全资子公司，故中房地产实际控制人为国务院国资委。
中房地产因筹划重大事项，公司股票自2月22日起停牌，停牌前收报14.03元。（完）
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(发稿 边竞; 审校 林高丽)
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路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。