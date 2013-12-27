中国泛海建设拟收购美国房产项目

路透上海12月27日 -继万科(000002.SZ)、绿地等中国企业纷纷出海收购房地产项目之后，泛海建设集团股份有限公司(000046.SZ)周五亦公告称，旗下公司拟以至多2亿美元收购美国洛杉矶Fig Central(菲戈罗亚中心)项目。

公告指出，FigCentral项目地块规划总建筑面积22.3万平方米，项目涵盖五星级酒店、高档公寓、购物中心。根据初步发展计划，公寓部分用于销售，酒店和商业部分等作为泛海公司的自持物业，自主经营。公司预计该项目商业氛围浓厚，项目开发的市场前景广阔，将为公司带来优质的投资回报。

该项目位于洛杉矶市中心区域，斯台普斯中心对面，而斯台普斯中心是美国职业篮球联赛（NBA）洛杉矶湖人队和洛杉矶快船队的共同主场。目前项目已得到市规划局的审批，施工图也已完成。

今年以来，万科、绿地、富力(2777.HK)等多家房企加码海外业务，如万科与美国铁狮门合作开发旧金山项目，富力地产以85亿元人民币收购马来西亚一综合体项目。

据克而瑞信息集团(CRIC)最新报告，目前中资房企拓展海外房地产，主流是与境外实力房企合作，而且普遍做法是在国外建房卖给中国人。例如绿地计划将韩国济州岛健康医疗城的七成住宅卖给中国人；万科美国首站选在华人集中的旧金山。

泛海建设周五早盘报4.62元，与上日持平。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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