版本:
中国
中国财经 | 2016年 12月 7日 星期三 09:32 BJT

五矿地产斥资约22.4亿元人民币增持南京住宅发展项目股权

路透香港12月7日 - 中国五矿集团旗下的五矿地产(0230.HK)宣布，将以代价约22.4亿元人民币增持旗下一家项目公司的股权至全资拥有；该项目公司主要业务为发展一个位于南京市的住宅项目。

五矿地产周二晚间发出的声明称，同意向华润深国投信托有限公司收购矿济地产（南京）有限公司的33.33%股权，完成后公司将间接持有该项目公司100%股权。

矿济地产（南京）主要业务为发展位于南京市建邺区河西南部天河路的住宅项目，共分四期发展，最后一期建筑工程预期在2018年底完成。截至今年9月底，该项目约85%已订约出售。

五矿地产表示，增持项目公司权益将可使管理及决策事宜能统一集中处理，故升项目的发展效益。

五矿地产周三开市持平于0.98港元，过去一个月股价无大变动。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐