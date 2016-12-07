五矿地产斥资约22.4亿元人民币增持南京住宅发展项目股权

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港12月7日 - 中国五矿集团旗下的五矿地产(0230.HK)宣布，将以代价约22.4亿元人民币增持旗下一家项目公司的股权至全资拥有；该项目公司主要业务为发展一个位于南京市的住宅项目。
五矿地产周二晚间发出的声明称，同意向华润深国投信托有限公司收购矿济地产（南京）有限公司的33.33%股权，完成后公司将间接持有该项目公司100%股权。
矿济地产（南京）主要业务为发展位于南京市建邺区河西南部天河路的住宅项目，共分四期发展，最后一期建筑工程预期在2018年底完成。截至今年9月底，该项目约85%已订约出售。
五矿地产表示，增持项目公司权益将可使管理及决策事宜能统一集中处理，故升项目的发展效益。
五矿地产周三开市持平于0.98港元，过去一个月股价无大变动。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。