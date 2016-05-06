佳兆业称其在纽约“申请破产”报导不实 境外债务重组正推进

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港5月6日 - 针对有媒体报导中国房地产商佳兆业(1638.HK)在纽约根据破产法第15章申请破产，以处理美国债权人或因在其他国家重组引致的诉讼，该公司周五紧急澄清称，该申请行为不属于破产申请，相关媒体报导失实。
刊登在佳兆业集团官网声明表示，公司根据美国法典相关“外国诉讼程序于美国认可的机制”的规定，在纽约提交了申请，但该行为不属于破产申请。目前公司运营状况正常，境外债务重组工作按计划顺利推进中。
声明并称，该公司境外债务重组协议安排已获香港高等法院及开曼大法院接纳，并将于5月20日举行债权人大会，就重组协议进行投票。
公司预计将有超过90%的境外债权人支持该协议，并预计香港高等法院及开曼大法院将批准该项计划。
为确保香港高等法院批准的重组协议安排在美国生效，故佳兆业在纽约提交申请，以令所有债权人接受香港高等法院批准的重组协议的条款约束。同时，禁止极少数未接受重组协议且未受香港法院及开曼群岛法院司法管辖的债权人在美国采取相关行动。
今年1月，陷入财困的佳兆业表示，已于1月25日对集团金额约333.2亿元人民币的境内债务完成重组； 在境外债务重组方面，佳兆业早前向其境外债权人提出给予高至本金额1%的现金同意费，以争取他们支持债务重组建议。（完）
(记者 赵红梅; 审校 张喜良)
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