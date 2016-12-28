中国投资热点城市房产项目的私募资管产品被叫停--消息

路透北京12月28日 - 中国进一步收紧房地产行业融资通道。三位消息人士周三透露，中国证券投资基金业协会近日下发文件称，证券期货经营机构设立私募资产管理计划，直接或间接投资于房地产价格上涨过快热点城市普通住宅地产项目的，暂不予以备案。

文件提到的房地产价格上涨过快热点城目前包括：北京、上海、广州、深圳、厦门、合肥、南京、苏州、无锡、杭州、天津、福州、武汉、郑州、 济南、成都等16个城市，下一步将根据住房和城乡建设部相关规定适时调整范围。

“私募资产管理计划不得通过银行委托贷款、信托计划、受让资产收(受)益权等方式向房地产开发企业提供融资，用于补充流动资金或支付土地出让价款，不得直接或间接为各类机构发放首付贷等违法违规行为提供便利”，消息人士引述文件称。

路透暂未联系到中国证券投资基金业协会对此置评。

文件明确，不予备案的资管计划方式包括并不限于委托贷款；嵌套投资信托计划及其他金融产品；受让信托受益权及其他资产收益权；以回购、第三方收购、对赌、定期分红等明股实债的方式受让房地产开发企业股权，及其他投资方式。资产管理人应履行向下穿透审查义务，即向底层资产进行穿透审查，以确定受托资金的最终投资方向符合文件要求。

此外，为避免监管套利，私募基金管理人开展私募投资基金业务，投资房地产开发企业、项目的，参照文件执行。

协会相关文件指出，近日对证券期货经营机构私募资管产品参与房地产市场投资的情况进行了摸底，显示证券期货经营机构私募资管产品投资房地产市场规模在三类机构资产管理总规模中的占比不高，但资金来源以银行为主、通道业务占比高、项目集中于热点城市等特征较为显着，与落实房地产调控工作的整体目标还有一定差距。（完）