万科料限购松绑有利改善市场气氛 惟不会过份乐观

路透香港8月18日 - 尽管目前中国内地已有多个城市逐渐松绑房地产调控政策，但中国最大房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周一称，相信这些政策会对改善市场气氛有好处，但也不会对此过于乐观，而去库存目前仍是全行业均要面对的问题。

万科总裁郁亮在业绩发布会上称，中国房地产的问题，是解决老百姓住屋问题，这也是长期任务。现在看到政府渐渐让市场回归市场，更多地建立房地产行业的常态机制，而不是用短期的行政手段去解决市场问题. 限购松绑也是基于这样的考虑。

＂限购松绑对市场气氛有好处...但也不会对此过于乐观，以为春天又回来了。房地产市场仍会有春天，但这个春天跟那个春天开的花不一样。＂郁亮说。

万科周日晚间公布的上半年业绩显示，由于大部分结算资源集中在下半年，故上半年结算收入同比下跌1.8%，但通过推广“轻资产、重运营”模式，该公司投资收益大幅上升，最终实现净利润48.1亿元，同比增长5.6%。

郁亮表示，万科的经营比较审慎，因此在市道好的时候表现不那么突出，但在市道不好时表现就好一点，所以他对公司全年增长仍有信心，而公司未来仍会继续不囤地、不捂盘，并且在开盘后一个月内销售六成单位的目标。

他表示，目前行业去库存的压力很大，除减价外仍有很多可行方法，例如找更多的客源、提高自身管理水平等。

此外，万科未来会继续透过万科置业海外(1036.HK)加大在香港的房地产投资力度，以全资或合作方式灵活进行。

截至6月底止，万科合并报表范围内尚有1,747.4万平方米已售资源未竣工结算，合同金额合计约人民币2,027.6亿元，较去年末分别增长21.6%和24.9%，爲未来的业绩奠定基础。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。