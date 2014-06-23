中金：地产调整和政策放松角力决定下半年中国经济 存在降息可能

路透北京6月23日 - 中国大型投行--中金公司周一发布报告称，国内经济仍处于地产危墙之下，下半年经济增长，取决于地产调整带来的下行压力与政策放松刺激基建投资之间的角力，预计下半年将加大政策放松力度，对冲地产调整带来的经济下行压力。

该投行认为，政策放松会首先体现在房地产调控政策的显着放松，若下行压力进一步增加，货币政策定向宽松力度会加大，存在降息或降准等全面放松的可能，财政政策放松则体现在支出加快，收入增速放缓，赤字接近预算。

中金维持国内生产总值（GDP）环比增速下半年显着改善，但同比增速受高基数影响将平缓下行，全年7.3%的预测，称货币政策定向宽松和财政政策加快支出进度将在下半年起到稳增长效果。

不过具体在三驾马车中，上半年房地产销售的负增长预示着下半年房地产投资增速可能进一步下滑，而基建投资难以完全抵消这一下滑，因此将固定资产投资增速预估自原先的18%下调至16.7%。

“中国的房地产业正在经历全球金融危机之后最严峻的调整。”中金报告称，房地产市场已成为下半年乃至更长时期中国经济走势最大的影响变量。

中金认为，从长周期看，中国房地产面临趋势性拐点。未来城镇化潜力不构成房价上涨理由。这是由于未来城镇化主要体现为利益再分配，城镇化率提高将更多依靠城镇人口的自然增长快于农村，而非农村富余劳动力进城务工，对总供给和收入增长贡献有限。

尽管房地产调整有利于中长期经济结构调整，但短期对GDP增速构成较大的下行压力，中金预计房地产降温拖累今年GDP增速向下1个百分点，是结构调整阵痛的一个体现。

不过，房地产调整在现阶段导致系统性金融危机的可能性小。住房抵押贷款风险不大，高风险主要位于房地产开发、相关的制造业债务和以卖地收入为承诺的地方政府债务。

在房地产政策放松方面，中金预计非一线城市（北上广深）的限购会彻底放开，部分地方政府甚至会出台鼓励购房的政策。

中国房地产市场下行压力沉重，加之中央政府强调今年针对不同城市情况分类调控，已有部分城市或发出文件，或从执行上对房地产调控政策进行了松绑和微调，以期支撑当地楼市。 （完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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