中国楼市新政只是回归正常政策 今年房价有望稳定--专家

路透北京4月3日 - 中国政府全面松绑房地产政策之后，住房和城乡建设部政策研究中心主任秦虹认为，这只是政策的调整和回归，而并非救市；预计在积极的政策宽松支持下，今年楼市成交量将有所恢复，房价有望保持稳定。

中国网援引她的话并称，房地产市场的稳定有利于国民经济的稳定发展，在宏观经济新常态下，有必要发挥房地产市场的稳定性作用。

“政策是宽松了，这个宽松是指和过去特别严厉的、惩罚性的政策相比，现在是松了，但是并没有松到常态以下...所以这不能算救市。”秦虹表示，“要我说就是政策的优化、调整、回归。优化调整，就是把过去过严的政策松下来；回归是回归到正常市场常态下需要的政策。”

而对于新政是否会导致房价大幅反弹的担忧，她认为，中国房地产市场的供求关系已从过去的总体趋紧转为目前的总体偏松，且部分城市供给过剩，即便需求增加，大多数城市的供求状况决定了房价难以出现大幅上涨。

“我认为今年的成交量，在我们积极的政策宽松、放松情况下，成交量会有一定程度的恢复，但是价格有望保持稳定。”她说，“这次把过去抑制性的对改善性需求的政策放松了，这一定是有利于市场活跃的。”

她同时援引数据指出，2014年和10年前的2005年相比，全国房地产市场上住房的销售面积增长了1.5倍，但同期商品房的在建面积增长了3.5倍，在这种情况下，很难出现像2009年那样的暴涨。

面对经济下行压力不减，中国终于开始给楼市调控全面松绑。中国央行和财政部等多部委最新联手放松房地产信贷和税收政策，包括调低首付比例、信贷以及税收优惠政策，给疲弱的房地产市场带来曙光。

秦虹表示，房地产毫无疑问是国民经济的重要产业，房地产产业链很长且关联度非常高，所以房地产市场的稳定发展对国民经济的稳定发展作用非常大。

“在这个时候，整个宏观经济我们说进入新常态，我们的增速从高速回归到中高速的情况下，保持中高速的平稳增长，发挥房地产市场的稳定，我觉得这是很有必要的。”她说。

她并表示，如果在新政的提振下，房地产市场能够回归到稳定发展，而不继续下滑，对稳定宏观经济的增长是有积极作用的。

去年以来，房地产市场进入调整期，2014年商品房销售面积和销售额同比分别下降7.6%和6.3%；这种下滑趋势延续到了2015年的前两个月。今年1-2月，商品房销售面积同比下降16.3%，销售额降15.8%。

中国指数研究院发布的“百城价格指数”报告显示，3月百城住宅均价同比和环比双双下跌，其环比下跌0.15%，跌幅较上月缩小；但同比下跌4.35%，为连续第六个月下跌且跌幅进一步扩大。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。