综述：中国楼市去库存任重道远 需求刺激后长效机制应及时跟进

路透北京5月5日（作者 宿泱韫） - 去年以来持续不断的政策宽松已刺激中国楼市需求大增，掀起一波周期性高潮，至今尚未有明显衰退迹象。然而，为消化中国庞大的房地产库存，仅有需求侧的刺激是不够的，近期出台的培育租赁市场等长效机制建设方是“治本之策”。

业内人士认为，中国房地产市场当前面临的问题是结构性而非总量性的，靠降准降息、下调首付比例等货币方式固然能起到刺激作用，但也有饮鸩止渴之嫌，回避了真正存在的问题，最终可能损害房地产市场机制运行效率。

“国务院会议，在培育租赁市场方面提了几条具体措施，我觉得是很好的信号释放。”国土资源部中国土地勘测规划院地价所所长赵松表示。

她在社科院房地产蓝皮书发布会上称，所谓长效机制，肯定不会像短期政策这样立竿见影，需要有一个培育的过程。大家可能质疑：既然现在还在大力依靠短期政策，那长效机制里到底有什么，到底什么时候落地，有没有明确的筹谋和计划？这些内容应向社会释放更明确的一些信息。

“租赁市场培育其实早就说了，但细节上没有落下来，让你租房也不愿意，被房东赶，孩子上学，不是光喊就能解决问题的，”赵松认为，国务院此次公布培育和发展住房租赁市场的措施，方向对但希望细节能早点落实。

国务院周三召开常务会议决定，确定培育和发展住房租赁市场的措施，推进新型城镇化满足群众住房需求。其中提及，发展住房租赁企业，支持利用已建成住房或新建住房开展租赁业务，鼓励个人依法出租自有房屋，允许将商用住房按规定改建为租赁住房。

中国人民大学土地与政策研究中心主任叶剑平在同一场合指出，大力发展住房租赁市场，这在世界许多国家，尤其是发达国家皆是如此，“我个人不反对一个人10套、100套，如果他拿去出租，也是为社会服务。”

他表示，发展住房租赁市场，就得完善租赁制度，业主不能乱提租，也不能乱赶租客。解决住房问题要靠增量，把投资客的增量变成出租，变成消费品进入市场，也是供应量，也能解决住房问题。

中国此前提出建立房地产健康发展的长效机制，虽然并没有对长效机制的明确定义，但业界多认为这些机制包括：不动产登记、住房信息联网、房产税试点、住房保障制度建设等。

**刺激效应继续发酵**

今年以来一线楼市火爆行情尽管遭遇政策收紧而迅速降温，但刺激效应并没有消退，而是溢出到其周边地区和部分热点二线城市。从中指院4月百城住宅价格指数看，一线城市已退出前十涨幅榜，接棒的是惠州、昆山、苏州、廊坊等京沪深周边地区，和厦门、南京、武汉等二线城市。

社科院房地产蓝皮书预计，今年一线和部分二线城市房价上涨幅度将有所减缓；二线城市房价将全面上涨，涨幅区域分化明显；三、四线城市在宽松政策推动下库存将有所减少，房地产价格跌幅逐渐收窄回稳。

蓝皮书认为，中国各城市房地产市场分化严重，个别城市房价上涨幅度远超其他城市，导致局部市场价格泡沫明显和风险概率增大，不利于房地产市场稳健发展。

社科院称，从市场表现看，在积极的财政政策和偏宽松的货币政策推动下，2016年房地产市场逐渐回稳：房地产投资止跌转增，开发商在一、二线市场销售旺盛推动下逐渐恢复投资信心；随着投机性需求和改善性住房需求的进一步释放，房地产销售将进一步增长；而三、四线城市的房地产去库存难以取得突破性进展。

经过一年半的政策刺激，中国楼市持续居高的销售终于在今年年初开始向投资传导，实现了中国房地产的全面回暖，然而货币放水同时推高了一线城市房价并迫使当地政府收紧楼市政策以促降温。

中指院指出，三月小阳春过后，4月中央及地方政府不断因城施策，热点城市调控收紧促使市场向理性回归，整体市场小幅下降。监测的36个主要城市成交面积环比下降2.69%，一线城市同环比双降，南京、武汉等部分二线城市仍维持较高热度。主要城市库存量环比继续下降，降幅为1.5%，库存压力进一步缓解。

**去库存 vs 防过热**

赵松认为，去库存要使房地产真正走上健康发展的道路任重道远，短期内并不乐观。因为现在一方面要“去库存”，一方面还要“防过热”，再加上当前经济形势，对于决策者而言是两难时刻。

她进一步指出，现在很多问题是多年积累下来的，若无治本之策跟进，可能很难解决好。无论决策方还是市场，都不要期望立竿见影，政策出台也要避免用力过猛，短期应急性的政策过多可能会带来更多的负面效果，政策更应创造一个更合理环境，起到辅助支持作用。

“市场的问题还是要交给市场的主体去解决，让市场主体自己想办法可能会更好，能转型就转型，能升级就升级，实在撑不住该降价就降价，该倒闭就倒闭。”她说道。

综合各个机构及专业人士对中国库存总量的计算，主流观点认为库存包括待售面积、剔除已售期房等的施工面积、拿地未开发面积等，大致去化时间在3-5年，地区分化严重。

今年以来，各地密集出台去库存政策，最近两月就有甘肃、山东、四川、山西、吉林、黑龙江等多省，以及沈阳、西安、石家庄、海口等多市公布去库存措施，内容多集中在鼓励住房消费、加快提高户籍人口城镇化率等。

“对于地方房地产市场的信息把握，应该说地方政府远比中央政府更充分，所以对房地产去库存问题，中央要分类指导，加强政策的弹性，使地方政府负起更大的责任。”社科院城环所原所长牛凤瑞称，更大的责任，意味着地方政府应该因地制宜，精准施策。

此前召开的政治局会议提出，要按照加快提高户籍人口城镇化率和深化住房制度改革的要求，有序消化房地产库存，注重解决区域性、结构性问题，实行差别化的调控政策。分析人士认为，此次强调差别化调控，意味着未来因城施策也将更具体、更细化。

在牛凤瑞看来，地方政府去库存的首要责任是取消已经过时的各类限购、限贷、限价政策，畅通供销渠道，还房地产以本来的面目，而不是以行政之手再度扭曲市场。（完）