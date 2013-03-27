今年中国平均房价料温和上涨 一线城市涨幅或超10%--摩根大通

路透北京3月27日 - 今年以来中国房地产市场顶住调控压力而逐渐活跃，投资银行摩根大通认为全国范围来看供求相对历史水平偏过剩，预计今年平均房价料温和上升，而地区分化将更为明显，其中北京、上海、深圳等一线城市房价涨幅甚至可能超过10%。

摩根大通首席中国经济学家朱海斌周三指出，今年的房地产调控整体难度较大，政策调整更多涉及地方决策执行，非全国一刀切，但地方政府动机与中央有些差异，前者并不希望房地产业下滑。

“整个楼市，我们今年看，预计没有太大改变，全国（房价）大概还是有一个温和增长，3到5%之间，但是地区之间差异今年会更加明显。”朱海斌在一次媒体会上称，北京、上海等一线城市房价增速会大幅超过三四线城市。

今年年初以来，中国房地产市场逐渐升温，房价涨势进一步扩大，统计局最新公布的数据显示，70个大中城市中有66个2月房价环比上涨，这种量价齐升的局面也迫使中央出手收紧调控。

对于最近热议的房地产调控“新国五条”，尤其是按差额在房产交易环节征收20%个人所得税这一规定，朱海斌认为，鉴于供给方面短期见效不快，抑制投机投资需求是中国、香港、新加坡等地短期调控的主要手段，而资本利得税和房产税对于抑制这方面需求较为有效。

新国五条公布后的政策效果和预期相反，原因在于公布后留下了政策时间窗口，这和香港地区的立即执行有所不同。

朱海斌认为征收资本利得税，一是不要预留时间窗口，二是政策推出后给市场预期应是长期的政策安排，而不是临时的政策安排。

在地方具体执行上，他认为还面临两大问题，首先是如何计算成本价，其次如何设定豁免征税条件，地方政府在执行上还有调整空间，因而具体政策对房价的效果还有待观察。

国务院新“国五条”出台一个月之际，中国广东省25日率先出台首个地方版细则。明确要求广州、深圳两市要在3月底前公布全年新建商品住房（不含保障性住房）的价格控制目标，但二手房20%交易所得税征收细则等内容并未明确。

预计各地执行细则将在3月底4月初陆续出台。

朱海斌还表示，目前摩根大通维持对中国2013年国内生产总值(GDP)增长8.2%的预测，在货币政策方面，认为央行今年不会下调利率和存款准备金率，管理整个流动性将是今年央行的工作重点，可能年终会考虑重新开启央票发行。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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