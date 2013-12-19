明年中国一线城市房价上涨10%--摩根大通

路透上海12月19日 -中国房地产市场今年经历一轮明显的上涨后，国际投行摩根大通最新报告预计，明年中国一线城市房价还会上涨10%，二线城市房价上涨5-10%，三线城市房价则与今年持平。

摩根大通中国首席经济学家朱海斌在报告中指出，虽然信贷紧缩会有助于遏制房价上涨的步伐，但供需条件仍然是影响房市的主要因素：尽管一线城市的房价泡沫会变得更加严重，但供给量的短缺也意味着市场需要更长时间才能消除泡沫。在住房供给量更为充足的部分小城市，2014年房价将开始下跌。

他强调，上述房价预测基于2014年住房政策不会出现明显变化的假设。近几个月来，一线城市和部分房价涨幅过大的二线城市已经采取了新的调控措施，但主要侧重于加强住房限购，严格控制房贷发放。这些措施早已存在多年，边际影响有限；而在住房供给一方的措施似乎有些滞后。

报告认为，目前来看，房地产税不太可能在2014年扩大到全国，而且保障房计划对私人住房市场几乎没有任何影响。

报告指出，从长期来看，即使房价开始回调，也不太可能象其他许多国家那样演变为房市危机（并进而发展为金融危机）。这是因为中国的房地产泡沫主要存在于一线城市，在全国市场中仅占很少一部分。相比之下，其他城市的房价总体仍然属于可以承受的范围。因此，就全国水平而言，房市更有可能是回归到一个正常的发展周期，而不是陷于市场担心的崩溃局面。

中国国家统计局周三公布了11月份70个城市的房价指数。与上月相比，仅1个城市的新屋价格下跌，3个城市持平，66个城市上涨。也一线城市继续居于房价涨幅前列：北京（同比上涨21.1%）、上海（同比上涨21.9%）、广州（同比上涨20.9%）和深圳（同比上涨21.0%）。 （完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。