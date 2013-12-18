中国11月70个大中城市新建住宅售价同比升9.9%

中石油去年净利大减78%再增派特别息 与沙特阿美深化合作（更新版）
路透香港3月30日 - 受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。
路透北京12月18日 -路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，11月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升9.9%，为连续11个月上升。
从环比看，11月新建住宅销售价格较上月上升0.5%，连续第18个月上升。
重点城市看，北京与上海11月新建住宅销售价格指数分别同比上升16.3%和18.2%。
房价（较上年同期变动，%）
11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 2013年1月 2012年12月 11月
9.9 9.6 9.1 8.3 7.5 6.8 6 4.9 3.6 2.1 0.8 -0.04 -0.7
(较上月变动，%)
0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.1 0.68 0.36 0.3
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）
欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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