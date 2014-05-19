中国4月70个大中城市房价同比涨幅降至11个月低位

神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
* 4月全国房价同比涨幅降至6.7%
* 创下11个月低位
* 环比涨幅缩窄至一年半低点
* 房价涨势趋缓
路透北京5月18日 - 中国官方数据显示，主要城市4月房价同比涨幅降至11个月低位，环比涨幅亦持续收窄。在当前楼市进入调整的背景下，房价升势趋缓。
路透根据国家统计局周日公布数据测算，4月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比上升6.7%，为第16个月上升，但涨幅已连续四个月缩窄，且创下去年5月来最低；环比虽连涨23个月，涨幅也已连续三个月收窄，为2012年10月来新低，当时为0.05%。
“70个大中城市房价走势总体平稳小幅上升，但涨幅收窄。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟就数据解读称，新建商品住宅价格环比综合平均涨幅为0.1%，比3月收窄0.2个百分点；二手住宅价格环比综合平均涨幅为0.2%，与3月份相同。
新建商品住宅价格环比上涨的城市个数也在减少，持平和下降的城市个数增加。70个大中城市中，价格下降的城市有八个，持平的城市有18个，上涨的城市有44个；环比最高涨幅为0.4%，最低为下降0.7%。
环比下跌的城市有杭州、宁波、无锡、温州、金华、赣州、安庆、惠州；涨幅居前的城市则包括南京、厦门、上海等。
同比走势与3月接近。价格下降的城市有一个，上涨的城市有69个。最高涨幅为上海的13.6%，最低为温州的下降4.4%。
在偏紧信贷和观望情绪主导下，楼市今年持续放缓，成交低迷，投资下行，对经济增长构成较大拖累，市场也出现了房地产可能崩盘的担忧。不过进入5月，房地产信贷偏紧的局面有望改善，央行近期口头要求商业银行提高相关贷款发放效率并合理定价。中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)等随后表示将加快个人住房贷款审批。
包括南宁、安徽铜陵、无锡在内的部分地方政府采取落户、税收等手段给“限购令”松绑，对当地楼市也有一定提振效应。总体而言，尽管目前仍时有降价盘消息传出，但业内多数人认为此次房地产调整不会很剧烈。
发改委宏观经济研究院经济研究所副所长宋立稍早表示，房地产风险有所夸大。他认为目前房地产市场处于阶段性均衡状态，由于城市化远未完成，刚需没有释放完，房价也仅是阶段性调整，不会出现大的趋势性下降。
摩根大通中国首席经济学家朱海斌预计，今年房地产市场出现强反弹的可能性不大，但下调的幅度可能比市场担忧的要小很多。房价同比的增速在今年1月份出现拐点，到年底可能会回到零或者大概-2%左右，出现房价大幅跳水的可能性非常小。
他分析称，今年房地产最大的一个问题是出现了住房供给的相对过剩，但从其它宏观基本面因素来看，比如城镇化过程，收入增长，高储蓄等还在支撑楼市。估计未来几年，房地产可能会从以前的暴利行业回到正常行业。
此前另两项民间调查证实房价涨幅持续放缓并已显现下行迹象。中国指数研究院公布的4月百城新建住宅均价同环比涨幅均连续第四个月收窄，而易居一手房价格288指数环比则在连升21个月后首次出现微跌。
以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：
2014年 同比(%) 环比(%)
4月 6.7 0.1
3月 7.7 0.2
2月 8.7 0.3
1月 9.6 0.4
2013年
12月 9.9 0.4
11月 9.9 0.5
10月 9.6 0.6
9月 9.1 0.7
8月 8.3 0.8
7月 7.5 0.7
6月 6.8 0.8
5月 6 0.9
4月 4.9 1
3月 3.6 1.2
2月 2.1 1.1
1月 0.8 0.7
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）
欲了解更多详情，请点选国家统计局网站 www.stats.gov.cn
(发稿 宿泱韫/侯向明；审校 张喜良)
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