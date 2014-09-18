8月中国70个大中城市新建住宅售价同比升0.5% 环比续跌

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京9月18日 - 路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，8月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升0.5%，连升20个月但升幅连续第八个月收窄。
从环比看，8月新建住宅销售价格较上月下跌1.1%，为连续第四个月环比下跌。
重点城市看，北京与上海8月新建住宅销售价格指数分别同比上升2.1%和1.5%。
以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：
2014年 同比(%) 环比(%)
8月 0.5 -1.1
7月 2.5 -0.9
6月 4.2 -0.5
5月 5.6 -0.2
4月 6.7 0.1
3月 7.7 0.2
2月 8.7 0.3
1月 9.6 0.4
2013年
12月 9.9 0.4
11月 9.9 0.5
10月 9.6 0.6
9月 9.1 0.7
8月 8.3 0.8
7月 7.5 0.7
6月 6.8 0.8
5月 6 0.9
4月 4.9 1
3月 3.6 1.2
2月 2.1 1.1
1月 0.8 0.7
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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